Frohburg/Kohren-Sahlis

Wenn die Mädchen und Jungen der Kohren-Sahliser Kindertagesstätte „Turmspatzen“, ihr Team und der Träger, die Johanniter-Unfall-Hilfe, am Sonnabend zu einem Tag der offenen Tür einladen, gibt es dafür zwei gute Gründe: Zehn Jahre ist es her, dass der Neubau der Einrichtung in Betrieb ging. Sogar schon etwas länger als dieses Jahrzehnt kümmert sich der Regionalverband Leipzig/Nordsachsen der Johanniter um diese Kindertagesstätte – seine einzige außerhalb der Großstadt Leipzig.

Das alte Haus war zu klein und nicht mehr Standard

Allerhöchste Zeit sei es Mitte des vergangenen Jahrzehnts gewesen, ein neues Gebäude für die „Turmspatzen“ zu bauen, erinnert sich Heike Stiller, heute Vorsitzende des Elternrates: „Das Haus platzte aus allen Nähten, war nicht mehr Standard – und zuletzt war sogar die Betriebserlaubnis in Gefahr.“ Die Stadt Kohren-Sahlis handelte schließlich, legte 2007 den Grundstein für einen Neubau neben der alten Einrichtung.

Grundsteinlegung für die neue Kindereinrichtung in Kohren-Sahlis im Jahr 2007, an der Dokumentenhülse (v.l.) Lisa, Antonia, Justin und Sam – dahinter Kita-Leiterin Randi Nickel. Quelle: Jens Paul Taubert

Anfang Juli 2008 konnten die Knirpse das Wachsen ihres neuen Hauses nebenan aus der Unmittelbarkeit verfolgen. Nach der Übergabe zogen zuerst die Kindergarten-Kinder um; die Krippe folgte etwas später. Der alte Kindergarten wurde danach abgerissen; an seine Stelle trat ein grünes Areal, von Terrassen gerahmt, das die Knirpse von jedem Gruppenzimmer aus ohne Barrieren betreten können.

Bessere Bedingungen und mehr Platz

„Das neue Gebäude war für uns ein großer Gewinn“, bestätigt Leiterin Randi Nickel. Nicht nur, dass sich die Betreuungsbedingungen grundlegend verbesserten. Durch den Erweiterungsbau für die Krippe wurden zusätzliche Kapazitäten geschaffen: „Die Kinderzahlen steigen wieder an, und wir sind dennoch in der glücklichen Lage, noch ein bisschen Platz auch in der Krippe zu haben.“

Zehn Jahre Neubau der Kita Turmspatzen in Kohren-Sahlis – alles muss in Schuss gehalten werden, besonders schön soll es zum Jubiläum sein. Dietmar Göhrke streicht die Wippe. Quelle: Jens Paul Taubert

Das neue Haus der nach den beiden Kohrener Burgtürmen benannten Einrichtung bedeutete eine Weichenstellung für die Zukunft, wurden doch in den Nachwende-Jahren sämtliche Kindergärten in den Kohren-Sahliser Ortsteilen aufgegeben – in Gnandstein, Dolsenhain, Jahnshain, Neuhof, Altmörbitz. An das Baugeschehen 2007/08 erinnert während der bevor stehenden Festwoche eine kleine Fotoschau.

Kita eingebunden in ländlich-kleinstädtische Strukturen

„Jede Einrichtung hat ihre Besonderheiten. Wir legen Wert darauf, sie zu erhalten und weiterzuentwickeln“, sagt Sabina Bartels, Bereichsleiterin Kinder und Jugend der Johanniter. Die „Turmspatzen“ seien geprägt durch das Eingebundensein in die ländlich-kleinstädtischen Strukturen: „Diese Vernetzung funktioniert bestens, und auch der Wechsel von Kohren-Sahlis nach Frohburg ist geräuschlos vonstatten gegangen.“

Träger kümmert sich auch um den Hort

Die Kohren-Sahliser Besonderheit: Neben der eigentlichen Kindertagesstätte mit 137 Plätzen kümmert sich der Träger um den Hort. Der ist unter dem Dach der Grundschule untergebracht; eine Symbiose, die, sagt Bartels, viele Vorteile bringe. Sie freue sich deshalb, wenn im Rahmen des Jubiläums auch Mitglieder des Landesvorstandes nach Kohren-Sahlis kämen, um die Einrichtung und ihr Profil zu feiern. Die Kooperation von Schule und Hort hält auch Katrin Ittner für elementar: „Das ist gut, unsere Kinder profitieren davon.“

Kita lädt am Sonnabend ein

Der Tag der offenen Tür am 16. Juni ist dabei Auftakt für eine ganze Festwoche. Zwischen 9 und 12 Uhr können sich Besucher im Haus an der Karl-Marx-Straße umschauen. Die Kinder gestalten einen Flohmarkt, Eltern eine Tombola. Ein Rettungswagen der Johanniter ist vor Ort, in den Gruppenräumen gibt es kreative Angebote. In der folgenden Woche dann gibt es jeden Tag etwas Besonderes für die Mädchen und Jungen, zum Beispiel Zumba für Kindergarten und Krippe; am Hort fährt das Spielmobil vor.

Von Ekkehard Schulreich