Frohburg/Kohren-Sahlis

Ein Dutzend Mitglieder des Oldtimervereins Kohren-Sahlis wussten sich bei der Sachsenmeisterschaft 2017 in Szene zu setzen. Nicht nur, dass Marcus Hertzsch, Mike Klipphahn, Frank Steinbach, Leander Lätzsch und Claus Schmidt erste Plätze erkämpften und in Summe neun Motorsportler auf das Treppchen kamen: „Erstmals waren wir der stärkste Verein bei dieser Meisterschaft“, sagte Vereinschef Klaus Sliwanski, als er auf der Jahreshauptversammlung Bilanz zog.

„Stolz sind wir, dass allein von uns in der Jugendklasse drei Fahrer gestellt wurden.“ In selber Stärke wolle man in der neuen Saison auf Punktejagd gehen.

Kohrener richten dieses Jahr den zweiten Lauf aus

Nach dem Auftakt in Görlitz organisieren die Kohrener Lauf zwei: Die Oldtimer-Rundfahrt „Rund um das Kohrener Land“ findet am 9. Juni statt, Start ist 8 Uhr auf dem Montottoneplatz. Die Landesmeister werden traditionell beim Drachenfest am 31. Oktober auf dem Terpitzer Elisenhof geehrt.

„Diese Rallye ist für uns immer wieder neu eine Herausforderung, werden doch zu ihrer Durchführung und Absicherung rund 50 Helfer benötigt. Und selbst starten wollen unsere Mitglieder ja auch“, sagte Sliwanski. Die Rundfahrt habe – wie das jährliche Oldtimer-Treffen im Sommer – den im ADAC Sachsen verankerten Verein weithin bekannt gemacht.

Allen, die daran Anteil hätten, gebühre Dank. Neben der Rundfahrt und besagtem großen Treffen mit mehreren Hundert Zweirädern, PKW und LKW und vielen Tausend Besuchern – dieses Mal am 5. August – gestaltet der Verein anderenorts Veranstaltungen, etwa in Penig und Altenburg.

Kohrener Verein gern bei Oldtimer-Treffen

Die Mitglieder nehmen zudem gerne Oldtimer-Treffen wahr, waren 2017 unter anderem im tschechischen Chomutov, beim Bockauer Bergpreis, bei der Weißenfelser Oldtimer-Rallye, beim MC Grimma. Beim Bürgerfest „Kommt zusammen!“ Ende April in Streitwald war der Verein nicht nur mit zahlreichen Fahrzeugen präsent, sondern veranschaulichte Kohren-Sahlis-Frohburger Eisenbahngeschichte.

Viermal im Jahr laden die Oldtimerfreunde zu Kraftfahrer-Schulungen in ihr Vereinsdomizil nach Terpitz ein. An jedem ersten Sonntag im Monat hat sich hier ein Oldtimer-Stammtisch etabliert. Über den Winter finden Skatturniere Anklang.

„Um diese vielfältigen Aufgaben auf breitere Schultern zu verteilen, haben wir die Zahl der Beisitzer im Vorstand erweitert“, so Klaus Sliwanski. Das sei nötig, denn er selbst müsse aus gesundheitlichen Gründen perspektivisch wohl ein bisschen kürzer treten. „Bis zur nächsten Jahreshauptversammlung mache ich es noch. Aber es geht nicht mehr so wie früher.“ Es sei gut, ein engagiertes Team an der Seite zu wissen.

Von Ekkehard Schulreich