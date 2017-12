Kohrener kämpfen für ihren Jugendtreff

Kurz vor der Eingliederung von Kohren-Sahlis in die Stadt Frohburg gelang es einer Gruppe Heranwachsender, sich in Kohren ein Dach für einen Treff zu erobern. Kürzlich trafen sie sich mit Frohburgs Bürgermeister. Der sagte zu, dass der Raum in den ersten beiden Monaten auf jeden Fall weiter zur Verfügung steht – und Frohburg übernimmt die Kosten.