Frohburg/Kohren-Sahlis

Um die Vorbereitung des Weihnachtsmarktes in Kohren-Sahlis, der am 1. Dezember stattfindet, kümmert sich erstmals die Stadtverwaltung Frohburg. Organisatorin vor Ort bleibt Heike Kunze, die dafür schon in den vergangenen Jahren verantwortlich zeichnete.

Posaunenchor spielt zur Eröffnung

Bewährt ist auch der Veranstaltungsort: der Pfarrhof mit seiner besonderen Atmosphäre. Hier findet 14 Uhr die Eröffnung des Marktes durch Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) statt. Der Posaunenchor sorgt für den passenden musikalischen Rahmen.

„Turmspatzen“ bietet Basteleien an

Im historischen Ensemble zwischen Pfarrhaus und Evangelischer Heimvolkshochschule sind Stände aufgebaut. Hier gibt es weihnachtliche Dekorationen und kleine Geschenke, aber auch gastronomische Angebote. Vereine präsentieren sich. Die Johanniter-Kindertagesstätte „Turmspatzen“ lädt in dem im alten Backhaus untergebrachten Jugendraum zum Basteln ein.

Konzert in St. Gangolf zum Abschluss

Das Spielmobil und der Verein Springburg sind ab 14.30 Uhr vor Ort. Kinder können mit einer Pferdekutsche eine kleine Spazierfahrt durch das Stadtzentrum unternehmen. Der Weihnachtsmann hat sein Kommen für 17 Uhr angekündigt. Mit einem Konzert in der Kirche St. Gangolf klingt der Weihnachtsmarkt 19 Uhr stimmungsvoll aus.

Von Ekkehard Schulreich