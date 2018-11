Geithain/Kolka

Kommt das Dörfchen Kolka, zwischen Ossa und Syhra gelegen, doch noch an die zentrale Trinkwasserversorgung? Geithains Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) jedenfalls zeigte sich auf der Einwohnerversammlung in Ossa entschlossen, sich genau dafür einzusetzen. „Ein Wasseranschluss für jedes Grundstück sollte heute Standard sein. Wir sind bereit, solche Bestrebungen zu unterstützen.“ Er habe diesen Wunsch bereits gegenüber den Kommunalen Wasserwerken Grimma-Geithain geäußert. Es müsse doch möglich sein, die Lücke im Leitungsnetz, die beidseits von Kolka bestehe, endlich zu schließen.

Fehlender Anschluss behindert Bau von Eigenheimen

Wie seit Jahrhunderten beziehen die Kolkaer ihr Wasser aus Brunnen. Dass damit nicht zu jeder Zeit eine stabile Versorgung möglich ist, mussten einige im zurückliegenden heißen und trockenen Sommer erfahren. Das Problem geht aber tiefer: „Das Dorf ist in seiner Entwicklung gehemmt. Weil die Löschwasser-Versorgung nicht gewährleistet ist, gibt es durch den Landkreis keine Baugenehmigungen“, so Rudolph. Das betreffe Familien ebenso wie Landwirtschaftsbetriebe, die bauen wöllten, es aber nicht dürften.

Zisterne soll Löschwasser-Engpass beenden

Um der Löschwasser-Misere entgegenzutreten, plant die Stadt in den kommenden Jahren den Bau einer großen Zisterne. Eine grundsätzliche Lösung aber sei die nicht, so der Bürgermeister: „Was ist, wenn die Zisterne leergepumpt ist?“ Sinnvoller sei deshalb der Bau einer Wasserleitung.

Noch vor drei Jahren hatten die Wasserwerke respektive der Versorgungsverband Grimma-Geithain genau das abgelehnt. „Ein Lückenschluss würde rund 100 000 Euro kosten“, sagte damals Geschäftsführer Lutz Kunath. Von Syhra her müsste eine etwa einen Kilometer lange Trasse samt Hausanschlüssen verlegt werden. Technisch kein Problem, aber: „Nach unseren Informationen gibt es von Seiten der Grundstückseigentümer kein Interesse am Anschluss an die öffentliche Trinkwasserversorgung.“

Von Ekkehard Schulreich