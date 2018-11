Frohburg

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am 9. November gegen 10 Uhr auf der Nenkersdorfer Straße in Frohburg. Laut Polizei verletzten sich dabei drei Personen. Nach den Angaben eines Sprechers hatte ein 39-jähriger Fahrer eines Skoda am Ortsausgang einen Lastkraftwagen überholen wollen. Dabei sei er in seinem Fahrzeug mit einem im Gegenverkehr befindlichen Mitsubishi frontal kollidiert, der von einem 65-Jährigen gelenkt wurde. Der gleichaltrige Beifahrer im Mitsubishi sei dabei eingeklemmt worden, musste laut Polizei befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Es entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Beide Richtungsfahrbahnen waren bis gegen 11.15 Uhr voll gesperrt.

Von LVZ