Frohburg

Udo Wolf kennt die Eschefelder Teiche aus dem EffEff. Schon sein Großvater war seit 1928 dort Fischer, angestellt beim Grafen Krug von Nidda. Wolfs Vater wurde ebenfalls Fischer und arbeitete für den Volkseigenen Betrieb (VEB) Binnenfischerei Wermsdorf im Betriebsteil Eschefeld. Der Sohn lernte in diesem Kombinat 1980 seinen Beruf und begann acht Jahre später mit der Ausbildung zum Meister. Nach den Wendewirren war der Bad Lausicker einer der ersten Fischmeister nach bundesdeutschem Recht im Osten des Landes und machte sich selbstständig.

Fischwirtschaft im Vogelschutzgebiet

Er bewirtschaftet seitdem Teiche der Region, seit 2008 auch die in Eschefeld im Leipziger Süden, ein 70 Hektar großes Gewässergebiet. „Das war schon immer ein Vogelschutzgebiet, weit vor DDR-Zeiten“, sagt der 55-Jährige. Im 15. Jahrhundert seien diese Teiche für Fischzucht angelegt worden. Die Fische zogen Vögel an, darunter schützenswerte Arten wie Lachmöwe und Schwarzhalstaucher.

Einst war der Kormoran vom Aussterben bedroht, noch in den 1980er Jahren stand es schlecht um ihn. Doch das hat sich geändert. „Vor zehn Jahren hatten wir in Mitteleuropa eine Population von einer Million Kormoranen, heute sind es 2,2 Millionen“, meint Wolf.

Diese intelligenten Vögel sind Schwimmtaucher. Mit ihrem hakig gebogenen Schnabel schnappen sie sich die Fische unter Wasser. 500 Gramm – oder auch mehr, dazu gibt es verschiedene Meinungen – soll der 90 Zentimeter große Vogel jeden Tag fressen. „Die Schäden sind immens“, so der Fischer. Bis hin zum „Totalausfall“.

Kormorane sind gute Taucher und holen sich die Fische

Kormorane seien eigentlich Meeresvögel und könnten bis zu 60 Meter tief tauchen. Die zwei Meter im Teich seien für sie „ein Klacks“, solch ein kleines Gewässer „durchschwimmt der Kormoran im Nu und holt sich seine Fische“. Problem dabei: „Einen frisst er und drei weitere zerhackt er.“ Für die Fische, die ständig auf der Flucht sind, sei das Stress pur. „Sie flüchten sich dann ins Schilf – und dort wartet der Reiher“, beschreibt Wolf die Situation.

Die einzige Möglichkeit dagegen zu wirken sei seiner Meinung nach die Vergrämung. Dabei darf auf einzelne Tiere geschossen werden, um die anderen zu vertreiben. Der Fischer wird deswegen oft angefeindet, erzählt er. „Dass das nicht schön ist, weiß ich selbst. Aber eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Wie soll ein Betrieb überleben, wenn er mehr als 80 Prozent Verluste hat?“

Fischer Udo Wolf am Großteich in Eschefeld. Er zeigt den wünschenswerten Wasserstand bis Anfang April. Quelle: Claudia Carell

Er habe andere Varianten der Vergrämung bereits versucht, zum Beispiel akustische Signale oder schwimmende Vogelscheuchen, „da setzen sich die Kormorane nach paar Tagen hin und scheißen drauf“.

Laut Sächsischer Kormoranverordnung dürfen die Tiere das ganze Jahr vergrämt werden – außer in der Brutzeit von März bis August. In den vergangenen Jahren erhielt der Fischer die Extra-Genehmigung vom Umweltamt des Landkreises, auch in dieser Zeit schießen zu dürfen. Seine Verluste seien deshalb mit rund 30 Prozent überschaubar gewesen. Damit könne er mit seiner Vier-Mann-Firma leben.

Verbot für Vergrämung während der Brutzeit

Doch am 25. Februar bekam er ein Schreiben vom Landratsamt, das ihm in diesem Jahr die Vergrämung in der Brutzeit am großen Teich sowie drei kleineren in Eschefeld verbietet, „damit ist 70 Prozent der Wasserfläche in Eschefeld für mich raus“, er rechne mit Verlusten von mindestens 80 Prozent.

Jetzt sieht er nur zwei Möglichkeiten: „Entweder ich bekomme den Schaden ersetzt oder ich höre hier auf. Das kann sich kein Betrieb leisten.“ Für den Eschefelder Großteich investiere er pro Jahr 30.000 Euro in Satzfische, hinzu kommen Pacht, Steuern, Extra-Kosten wie zum Beispiel für Tierseuchenbekämpfung. „Da muss ich Fische verkaufen, sonst kann ich meine Leute nicht bezahlen.“ Noch nie sei er mit Eschefelder Gewässern in eine Härtefallregelung gekommen, „keinen Cent hab‘ ich bekommen“.

Seit Jahren beobachte er, wie die Artenvielfalt schwindet. Er kenne Untersuchungen, nach denen 80 Prozent der einstigen Arten in Eschefeld nicht mehr brüten. Noch 2007 zählte man 50 Brutpaare bei den Schwarzhalstauchern und 200 Möwen-Brutpaare. Das sei „drastisch“ zurück gegangen.

„Und daran ist angeblich immer der Fischer als Störfaktor schuld“, sagt er – was ihn ärgert. Inzwischen hätten Fachleute bestätigt, dass die Vergrämung keine anderen Arten vertreibt. „Die Tiere sind klug. Die wissen genau, worum es geht. Die Kormorane ziehen weiter. Die anderen Vögel fliegen kurz auf und lassen sich gleich wieder nieder“, sagt Wolf.

Naturschutzstation Teichhaus Am Eschefelder Großteich befindet sich eine kleine Siedlung, genannt Teichhaus. Dort gibt es seit Jahrzehnten eine Naturschutzstation. Mitarbeiter Philipp Wöhner weiß um das „schwierige Problem“ Vogelschutz und Fischwirtschaft an den Teichen. Er könne die Schwierigkeiten des Fischers nachvollziehen. Allerdings ist die härteste Variante der Vergrämung, Abschuss von Vögeln, ein Problem für Vogelschützer. „Grundsätzlich sind wir gegen den Kormoran-Abschuss, vor allem in Schutzgebieten wie den Eschefelder Teichen“, sagt Wöhner. Maßnahmen wie passive Vergrämung, beispielsweise durch akustische Signale, seien vorzuziehen. Generell sei das Thema „komplex“. Klar sei, dass die Fischzucht Voraussetzung für das Vogelschutzgebiet ist. „Eine lokale, intelligente Lösung kann nur erreicht werden, wenn alle Parteien zusammen einen Kompromiss finden“, sagt der Mitarbeiter. „Der Naturschutz steht da für uns an oberster Stelle, und das schließt den Kormoran mit ein.“ Sorge bereiten den Naturschützern die Brutausfälle in diesem Vogelschutzgebiet. Die Gründe seien „nicht ganz klar“. Ein Problem seien Waschbären, die Nester plündern. Deshalb wurden jetzt sechs Lebendfallen aufgestellt.

Seiner Meinung nach seien andere Faktoren am Artensterben – nicht nur in Eschefeld – schuld. Die Tierwelt habe sich verändert. Nicht nur einmal habe er beobachtet, wie eine brütende Möwenkolonie über Nacht verschwunden sei – weil eine Waschbär-Familie die Nester geplündert hat. Es gebe auch Probleme mit Fischotter und vielen Wildschweinen. Das gigantische Insektensterben sei ein Riesenproblem für die Vögel.

Hinzu komme der niedrige Wasserstand. Die Eschefelder Gewässer sind Himmelsteiche, sie werden nur durch den Niederschlag gespeist. Seit Sommer vergangenen Jahres regnet es so wenig wie lange nicht. „Es fehlen am Großteich noch 70 Zentimeter bis zum normalen Wasserstand“, sagt der Fischer.

Niedriger Wasserstand ist Problem für Fische und Vögel

Das sei ungünstig für die Fische – und auch für die Vögel. Die Brutinseln seien dann keine Inseln mehr, „sie können vom Igel mit trockenen Füßen besucht werden“. Seiner Meinung hätte die Pumpe eher angestellt werden müssen. Erst seit Februar läuft Wasser in den Teich. Der Stand steigt nun einen Zentimeter pro Tag.

Bis Mai 2020 gilt noch sein Pachtvertrag. Dieses Jahr also setzt er noch mal Fische in den Großteich. „Ich werde größere Satzfische nehmen, so 800 Gramm schwer. Die bekommt der Kormoran schwer runter, die sind zu groß für ihn, und die sterben auch nicht alle, wenn er sie anhackt“, sagt Wolf. Im Herbst beim Abfischen werde er den Ertrag sehen. „Wenn es, wie ich befürchte, wieder 80 Prozent Verluste sind, unterschreibe ich keinen neuen Pachtvertrag.“

Von Claudia Carell