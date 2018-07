Bad Lausick

Am Freitag soll in Bad Lausick der Verkehr auf der Staatsstraße 11 zwischen dem Knoten B 176/S 11 und der Zufahrt zum Gewerbegebiet wieder rollen. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) kündigt für diesen Tag die Verkehrsfreigabe des Abschnittes an.

Die Walze drückt die neue Schwarzdecke in der Bornaer Straße von Bad Lausick fest. Quelle: Jens Paul Taubert

Die Arbeiten an dem Straßenbauvorhaben sind damit jedoch noch nicht beendet, heißt es seitens des Lasuv. Kanal- und Straßenbau in der kommunalen Käthe-Kollwitz-Straße beginnen demnach erst nach Freigabe der Staatsstraße. Diese Bauarbeiten dauern voraussichtlich noch bis Ende August dieses Jahres. Die beiden Anbindungen der Angerstraße im Bereich der Bornaer Straße und der Leipziger Straße werden ebenfalls nach der Freigabe der Staatsstraße baulich fertiggestellt, teilt das Lasuv mit.

Der Freistaat Sachsen hatte rund eine Dreiviertel Million in den Ausbau des Kreisverkehrs an der Einmündung Einmündung Leipziger Straße/Käthe-Kollwitz-Straße investiert. Die Stadt musste sich mit 160 000 Euro an der Maßnahme beteiligen. Die Verkehrslösung ist bislang umstritten.

Von André Neumann