Kunstwerk erinnert in Geithain nun an gestorbene Kinder

Mehr als ein Grabstein ist es, was Robert Daniel Hirsch für den Geithainer Friedhof entwarf: Einen Erinnerungsort soll das Werk aus hellem Kalkstein markieren, einen Ort des Gedenkens an gestorbene Kinder. Das Kirchspiel Geithainer Land greift damit auf, was über Generationen hinweg Praxis war, jetzt aber aus dem Blickfeld geriet.