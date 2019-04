Bad Lausick

Half das Stadtsanierungsprogramm in den vergangenen mehr als 20 Jahren, die Bad Lausicker Innenstadt aufzuwerten, will die Kommune nun bis Mitte des nächsten Jahrzehnts dank Förderung in die „ Kurcity“ investieren. Die Sächsische Aufbaubank bewilligte dafür bereits 780.000 Euro bis 2022. Doch die gibt es nur, wenn die Kommune ein InSEK vorlegt, ein integriertes Stadtentwicklungskonzept. Es umgehend erarbeiten zu lassen, beschloss der Stadtrat am Donnerstagabend.

Neubeginn einer umfassenden Analyse

„Die Fördermittel für die nächsten Jahre stehen bereit. Das Konzept ist Voraussetzung dafür“, sagte Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos). Zwar habe die Stadt zwar schon ein solches Dokument, doch stamme das von 2002; es müsste aller fünf Jahre aktualisiert werden, was nicht erfolgt sei. Deshalb der Neubeginn „einer umfassenden Analyse, die zeigt, wie die Stadt mit ihren Ortsteilen sich 2030, 2035 darstellt“. Die Erarbeitung werde mindestens ein gutes halbes Jahr dauern und auch die Einwohnerschaft einbeziehen: „Alle Handlungsträger werden mitgenommen. Alle sollen dahinter stehen.“

„Für das Geld möchte ich aber auch was sehen“

Wirklich begeistert, noch ein Konzept erstellen zu müssen, sei er nicht, sagte Tim Barczynski (Linke). Wenn man die Fördermittel für die Kurcity, eine gute Sache, aber wolle, führe da kein Weg vorbei: „Für das Geld möchte ich aber auch was sehen.“ Immerhin sind für die Erarbeitung des InSEK 49.000 Euro veranschlagt, die der Stadtrat am Donnerstag freigab.

Das Fördergebiet Kurcity umfasst ein 54 Hektar großes Areal, das an das alte Stadtsanierungsgebiet östlich anbindet, über die Bahnstrecke hinaus das historische Kurviertel, das Kur- und Freizeitbad „Riff“ und die Grundschule einschließt. Auch die seit Anfang der neunziger Jahre ruhenden Mühlenwerke sind integriert. Von einer Förderung könnten die Stadt, aber auch private Immobilien-Eigentümer profitieren. Die Kommune, die aus anderen Töpfen aktuell den Komplex aus Grundschule und Hort saniert, hofft beispielsweise, dank Kurcity danach die Turnhalle der Schule auf Vordermann bringen zu können.

Fachmann-Stelle wird gefördert

Wie bei der Stadtsanierung muss die Stadt auch für das Kurcity-Gebiet einen Fachmann finanzieren, der die Umsetzung begleitet. „Wir als Stadt könnten das außerdem kaum stemmen“, so Hultsch. Die Stelle werde zu zwei Dritteln gefördert. Für die Jahre 2019 und 2020 beschloss der Stadtrat, je 30.000 Euro als Gesamtsummen in den Haushalt einzustellen.

Von Ekkehard Schulreich