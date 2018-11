Leipzig

Bei der TV-Show „Schlag den Star“ treten Promis gegeneinander an und messen sich in Geschicklichkeit, Wissen und sportlicher Fitness. Beim „Team-Duell“ in Leipzig geht es ebenfalls um alles: Wie im Fernsehstudio geht es auch hier in der schicken Location in der Zschortauer Straße darum, an 13 Stationen die eigenen Klassenkameraden zu bezwingen.

Ausflug zum „Team-Duell“, Wasser-Fun-Park oder ins Jump House

Das Team-Duell ist einer von drei attraktiven Preisen, die jetzt jede Schulklasse in Leipzig und der Region gewinnen kann. Neben diesem Preis wartet noch ein spritziger Spaß im Wasser-Fun-Park am Schladitzer See auf sportliche Schüler, die einen Hindernis-Parcours bewältigen wollen. Und: Wer einfach nur hoch hinaus will und dabei jede Menge Spaß sucht, ist im Leipziger „Jump House“ bestens aufgehoben. Hier winkt der dritte Preis des Gewinnspiels.

Azubify als „fliegender Teppich“ überm Klassenzimmer?

Einzige Aufgabe dafür: Das aktuelle „azubify“-Heft, dem Ausbildungs-Magazin der LVZ, auf einem Foto in Szene zu setzen. Egal ob das Heft als fliegender Teppich über dem Klassenzimmer schwebt, als Regendach für die Clique im Herbststurm dient oder als origineller Blätterwald Furore macht: Ein toller Schnappschuss genügt! Alles ist möglich, solange azubify auf dem Foto oder einer Foto-Collage zu sehen ist. Die Schüler können auch ihr Smartphone oder Tablet nutzen und die Website öffnen und ins Bild halten.

Übrigens: Die Gewinner des spannenden Klassenausflugs müssen sich um die An- und Abreise keine Sorgen machen: Unser Gewinnspielpartner „Polster & Pohl Reisen“ wird auch noch die Fahrt organisieren und übernehmen.

Einsendungen bis zum 30. November

Also, am besten gleich eine witzige Foto-Idee ausbrüten, Lehrer ansprechen, Schnappschuss machen und mailen an folgende Adresse: gewinnspiele@lvz.de Einsendeschluss ist der 30. November 2018. Die drei besten Bilder werden dann prämiert und die Gewinner-Schulklasse wird schriftlich benachrichtigt.

Die azubify-Magazine wurden im September an allen Schulen verteilt. Wer keines mehr hat – bitte hier herunterladen: www.azubify.de/magazin oder anfordern: azubify@lvz.de

Von Olaf Majer