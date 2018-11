Frohburg/Gnandstein

Der Landkreis will „Vermögen mit besonderem geschichtlichem Wert“ veräußern – und das unentgeltlich: Das, womit sich der Kreistag auf seiner Sitzung am 14. November befasst, klingt nach einem großen Aufreger-Thema. Schließlich geht es um Exponate im geschätzten Wert von fast einer Dreiviertel Million Euro. Schätze, die zum Bestand des ehemaligen Kreismuseums Burg Gnandstein gehören. Verschleudern will sie der Landkreis indes mitnichten, sondern an Heimatvereine und Heimatstuben der Region abgeben und an die Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH, die Eigentümer der Burg Gnandstein und des dortigen Museums ist.

Exponate werden in Depot gelagert

„Alle Objekte befinden sich im Besitz des Freistaates Sachsen und sind größtenteils im Depot untergebracht, einige Objekte sind Teil der Dauerausstellung. Bisher existieren verschiedenste Leihverträge, die die derzeitige Rechtslage nicht abschließend widerspiegeln“, heißt es in der Beschlussvorlage für den Kreistag. Die Exponate stammen aus der Zeit, da Gnandstein das Museum des Kreises Geithain beherbergte. Als das Museum in dieser Form 1992 abgewickelt wurde, blieben sie – 8500 an der Zahl – im Eigentum des Kreises.“

Teure Skulpturen, Möbel, Grafiken und Waffen

„Es handelt sich um Möbel, Textilien, Volkskunst, Handwerks- und Gebrauchsgegenstände, aber auch um astronomische, mathematische oder medizinische Instrumente“, erläutert Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamtes, auf LVZ-Nachfrage. Den höchsten Buchwert von bis zu 50 000 Euro erzielten Skulpturen, Möbel, Münzen, Waffen, Zeichnungen, Druckgrafiken und Ähnliches. Der Kreis habe nur für einen sehr kleinen Teil der Musealien eine Verwendung. Blieben sie weiter im Depot, sei zudem eine wissenschaftliche Aufarbeitung erschwert. „Kosten für die Unterhaltung, Raummiete oder Konservierung der Objekte wurden bislang nicht in Rechnung gestellt. Gemeinsames Ziel von Landkreis Leipzig und Freistaat ist es jedoch seit mehreren Jahren, eine nachhaltige Klärung der Eigentums- und Besitzverhältnisse im gegenseitigen Einvernehmen herzustellen.“

Objekte sollen an umliegende Museen übergeben werden

Ein Teil der Exponate soll an die beiden kreiseigenen Museen in Grimma und in Wyhra gehen, um die dortigen Sammlungen zu ergänzen. Es handelt sich um mehr als 526 Objekte im Wert von 227 000 Euro. Ausgewählten Musealien wechseln in das Rittergut Prießnitz. Regional bedeutsame Objekte, die zur DDR-Zeit aus umliegenden Museen in das Kreismuseum Gnandstein geholt wurden, sollen an die Leihgeber zurückgegeben werden – so an die Museen in Kohren-Sahlis, Frohburg, Borna, Geithain und Bad Lausick.

Schlösser-Gesellschaft hat Interesse an 116 Stücken

Interesse an 116 Objekten im Wert von 137 000 Euro hat die Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH angemeldet. Sie befinden sich in der aktuellen Dauerausstellung des Museums. „Es handelt sich vor allem um Exponate, die die Geschichte der Landwirtschaft in der Region illustrieren“, sagt Pressesprecher Uli Kretzschmar. Er nennt Eggen, Dreschflegel, Spaten. „Außerdem finden sich darunter ein Bierglas mit Deckelheber aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, eine Zinnkanne aus dem Jahr 1847, ein Bauernschrank aus dem Jahr 1802, ein Ölgemälde der Burg Gnandstein von Robert Kluge aus dem Jahr 1934 und anderes.“ Man wolle die Exponate gern weiter im Museum auf der Burg zeigen. Darüber hinaus sei man bereit, verbleibende 1700 Objekte mit einem Wert von 345 000 Euro, für die es laut Beschlussvorschlag „keinen erkennbaren Bedarf gibt“, unentgeltlich und dauerhaft in das Eigentum zu übernehmen.

Landkreis hat keine geeigneten Lager-Kapazitäten

Ansonsten müsste der Landkreis Leipzig diese Gegenstände andernorts einlagern, sagt Laux. In den kreiseigenen Liegenschaften sei kein Platz dafür. Dem Landkreis würden Kosten für den Transport und auf Dauer Kosten für die Einlagerung entstehen. „Geprüft wurde auch, ob durch einen Verkauf auf dem freien Markt ein Erlös erzielt werden könnte. Dies ist nicht der Fall.“

