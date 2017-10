Leblose Person in Bad Lausicker Wohnung gefunden

Bad Lausick. Anwohner des Wohnhauses in der Heinrich-Heine-Straße hatten Gasgeruch wahrgenommen und gegen 13 Uhr Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die Einsatzkräfte der Bad Lausicker Wehr haben das Gebäude unter Atemschutz kontrolliert und eine leblose Person in der Wohnung gefunden, wie Wehrleiter Tommy Klisch bestätigte. Die Wehren aus Bad Lausick, Buchheim, Lauterbach und Ebersbach waren vor Ort. Auch Polizei und Rettungskräfte kamen zum Einsatz.

Das Mietshaus aus den 90er-Jahren musste evakuiert werden. 26 Bewohner wurden von den Kräften vor Ort in den Räumen einer benachbarten Physiotherapie- beziehungsweise einer Zahnarztpraxis untergebracht. Unterdessen wurde ein Messgerät angefordert, um die Gaskonzentration in dem Haus bestimmen und weitere Maßnahmen einleiten zu können. Der Messwagen war in Elstertrebnitz stationiert.

Da weiterhin deutlicher Gasgeruch wahrnehmbar war, wurde der Sperrkreis inzwischen auf 50 Meter erweitert und weitere Wohnungen evakuiert. Auch ein benachbarter Einkaufsmarkt wurde mittlerweile geschlossen.

Zur Identität der verstorbenen Person wurden keine näheren Angaben gemacht, die Einsatzleitung geht von einem Suizid aus.

Menschen mit Suizidgedanken, können Sie sich an die Telefonseelsorge in Deutschland unter den Nummern (0800) 111 0 111 oder (0800) 111 0 222 oder im akuten Fall an einen Notarzt wenden.

Von Thomas Lieb und Ekkehard Schulreich