Penig

In der Nacht zum Freitag kam gegen 3.50 Uhr ein Sattelzug Volvo ungefähr zwei Kilometer nach der A72-Anschlussstelle Penig nach links in Richtung Hof ab und stieß gegen die Mittelschutzplanke. Der Fahrer (41) hatte nach Angaben der Polizei gesundheitliche Probleme und verstarb noch an der Unfallstelle.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 17.000 Euro. Die Richtungsfahrbahn war für ungefähr zwei Stunden voll gesperrt, teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit.

Von LVZ