Frohburg. Glimpflich ging ein Waldbrand aus, der am Mittwochnachmittag westlich von Frohburg an der Grenze zwischen Sachsen und Thüringen ausgebrochen war. Er löste einen größeren Einsatz von Wehren aus beiden Bundesländern aus. „Wir haben das Feuer gemeinsam in den Griff bekommen, doch wäre es 20 Minuten später gemeldet worden – wer weiß“, sagte der Frohburger Ortswehrleiter Lars Kupfer. Die Flammen hätten nahe der Landmarke Fünf Linden, inmitten der Feldflur gelegen, auf rund 400 Metern Länge am Rand eines Gehölzes gezüngelt und seien schon mehrere Meter tief eingedrungen gewesen. Als die Kräfte eintrafen, brannte bereits das Unterholz. Eine aufmerksame Radfahrerin hatte das entstehende Feuer kurz vor halb drei bemerkt und prompt Alarm geschlagen.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Frohburg und Eschefeld; aus Thüringen rückten die Wehren Fockendorf, Treben und Lehma an. Ein großes Tanklöschfahrzeug aus Altenburg sorgte für weiteres Löschwasser, denn die Kameraden mussten mit dem Wasser, das ihre Fahrzeuge an Bord hatten, auskommen; eine Wasserentnahmestelle gab es nicht. Der Altenburger Kreisbrandmeister war vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten runde zwei Stunden. Die Ursache des Brandes ist noch nicht bekannt. Ebenso ist noch unklar, wie hoch der Schaden ist.

Von Ekkehard Schulreich