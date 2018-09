Geithain/Rathendorf/Jahnshain

Als der Kontakt angebahnt wurde, gab es die Lüneburger Heide natürlich schon. Dass der Leipziger Südraum, geschunden der Kohle wegen, bald schon ein Neuseeland sein würde, auf diese Idee wäre ausgangs der Siebzigerjahre keiner gekommen: niemand aus Rathendorf und Jahnshain und niemand aus Lüneburg.

Jubiläumstreffen in Rathendorf

Die Partnerschaft zwischen beiden Kirchgemeinden aus Sachsen und Niedersachsen, die damals entstand, hält über alle Umbrüche hinweg bis zum heutigen Tag: Am 29. und 30. September steht das 40. Treffen an. Ausrichter ist diesmal Rathendorf.

Wo all die Jahr hin sind, Roland Backmann weiß es nicht. Gemeinsam mit seiner Frau Inge gehört der heute 84-Jährige zu jenen, die die Beziehungen nach Lüneburg mitbegründeten und kontinuierlich vorantrieben. Damals Kirchenvorstand in Rathendorf, ist er seither Chronist einer bemerkenswerten deutsch-deutschen Freundschaft.

Gegensätze haben keine Rolle gespielt

Bemerkenswert nicht nur aufgrund ihrer Länge und Intensität. „Die Gegensätze kann man sich eigentlich nicht krasser denken: Dort das Bürgertum und hier die LPG-Bauern“, lacht Backmann. Doch auch wenn einige der Lüneburger Rechtsanwalt waren oder ein Dr. vor ihrem Namen führten, „wir haben das nie gemerkt, es hat nie eine Rolle gespielt“.

Klaus Peter Person bestätigt das: „Größere Unterschiede kann man sich kaum vorstellen.“ Doch trotz verschiedener Lebenswelten habe es nie einen Graben gegeben, im Gegenteil: „Wenn ich in Rathendorf aufs Grundstück der Familie Gotthardt einbiege, spüre ich Vertrautheit, Freude und Neugier.“

Kinder und Enkel nur teilweise dabei

Am Jubiläumstreffen wird Person, gesundheitlich angeschlagen, nicht teilnehmen können. Annelore Gotthardt (79) bedauert das sehr. Leider sei es nur partiell gelungen, die Partnerschaft zu Lüneburg an die Kinder und Enkel weiterzugeben. „Auch unsere Kinder waren mal mit, aber so richtig ist da nichts draus geworden – eigentlich sehr schade.“

Angestoßen hatte die Kontakte die Landeskirche in Hannover. Zuerst gingen ein paar Briefe über die innerdeutsche Grenze. Pfarrer Arnfried Lenk, damals zuständig für Rathendorf und Jahnshain, förderte die Partnerschaft in der Anfangsphase sehr. 1979 gab es ein erstes Treffen auf halbem Wege in Gernrode im Harz, um die Erleichterungen des kleinen Grenzverkehrs zu nutzen.

Westdeutscher Kaffee und sächsischer Kuchen

„Die Westdeutschen brachten Kaffee mit und wir sächsischen Kuchen“, erinnert sich Sabine Sieber (72). So habe man es fortan immer gehalten, wenn man sich jährlich im Harz traf. Neben dem Austausch sei es auch um praktische Hilfe gegangen, etwa wenn an den Kirchen in Rathendorf und Jahnshain etwas zu erneuern gewesen sei, sagt Manfred Döhler (82). Backmann erzählt gern die Geschichte mit dem Pistolen-Magazin, die 1983 hätte ins Auge gehen können: Einer der Lüneburger, Polizist, hatte versehentlich Munition seiner Dienstwaffe noch im Auto, als er an der Grenze kontrolliert wurde – was zum Glück unentdeckt blieb: „Sonst wären die Kontakte damals vielleicht am Ende gewesen.“ Entsorgt wurden die Patronen flugs durchs Autofenster.

Erster Besuch in Lüneburg 1990

Die Lüneburger in ihrer prachtvollen Stadt zu besuchen, war den Sachsen erstmals 1990 möglich. „Da hatten wir noch den DDR-Ausweis“, sagt Herbert Legel. Er war zu diesem Treffen mit seiner Tochter Christina das erste Mal dabei. Seine Frau Viola kümmert sich seit einigen Jahren um die Organisation des Austauschs. Seither besuche man sich Jahr um Jahr im Wechsel, und vor Ort wechselten sich Rathendorf und Jahnshain mit der Vorbereitung ab, ergänzt Gisela Döhler: „Parallel dazu sind viele Freundschaften entstanden. Wenn wir uns treffen, berichtet jeder, was in der Kirchgemeinde passiert ist und privat.“

Hilfe beim Brand der Kirche in Rathendorf

Etwas Einschneidendes passierte im Jahr 2000, als die Rathendorfer Kirche durch Unbekannte angezündet wurde und ausbrannte. „Es gab eine große Anteilnahme. Die Lüneburger haben uns nicht nur mit Spenden unterstützt, sondern auch die Gründung eines Fördervereins angeregt“, sagt Viola Legel. Den Wandel vom Kohle- zum Neuseenland konnten die Lüneburger bei Ausflügen in die Tagebaugegend und nach Leipzig aus der Unmittelbarkeit mitverfolgen.

Museumsbesuch und gesellige Runde

Dieses Jahr steht der Besuch des Industriemuseums Chemnitz auf dem Programm. Am Abend des 29. Septembers dann kommt man in geselliger Runde im Evangelischen Naturkindergarten „Wurzelbude“ zusammen: „Rathendorfer und Jahnshainer sind herzlich zu beidem eingeladen. Alle sind willkommen, um die ganze Gesellschaft auch etwas zu verjüngen und die 40-jährige Tradition einer deutsch-deutschen Partnerschaft weiter zu beleben.“ Den Gottesdienst am 30. September, 10 Uhr, in der längst wieder aufgebauten Rathendorfer Kirche hält Pastor Eckhard Oldenburg aus Lüneburg; so ist es Brauch.

Der Nestor der Partnerschaft Roland Backmann schrieb 1991 in seiner Chronik, wie er die erste Begegnung 1979 empfand – ein Fazit, das nicht nur für ihn heute noch zutrifft: „Man kam sich vor, als wären wir alle Geschwister, die man lange Zeit nicht gesehen hatte.“

Von Ekkehard Schulreich