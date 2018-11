Frohburg/Tautenhain

Tautenhain, das Dorf nördlich von Geithain, heute Teil der Stadt Frohburg, und der Maler Conrad Felixmüller gehören zusammen. Nicht nur während der Jahre 1944 bis 1961, da er hier eine Zuflucht und einen in mehrfachem Sinn neuen Arbeits- und Lebensraum fand. Nicht nur, weil er in den ersten Friedensjahren die Empore der Jakobuskirche bemalte und in seine Version der Heilsgeschichte die Tautenhainer und die traumatischen Geschehnisse des Krieges hereinnahm.

Die knapp zwei Jahrzehnte war er „ein Bürger unseres Dorfes, der Kontakt zu den Menschen hielt, der nie den Professor herausgekehrt hat“, sagt Rita Nikisch. Die 82-Jährige hatte als junge Frau zu Felixmüller Kontakt, wenn er in die Tautenhainer BHG am Bahnhof, den Laden der Bäuerlichen Handelsgenossenschaft kam, um Torfsteine aus Thierbaum zu bestellen. Und Grude. Diesen feinkörnigen Koks brauchte er, um sein Haus über dem Dorf zu befeuern. Dass sie einmal selbst viele Lebensjahrzehnte in den Felixmüllerschen Anwesen verbringen würde, ahnte sie damals nicht.

Wohnstube war Conrad Felixmüllers Atelier

Wer aus Rita Nikischs Wohnzimmerfenster schaut, hat den Blick, den Conrad Felixmüller so schätzte und der Eingang in mehrere seiner Bilder fand. Denn diese Wohnstube war das Atelier des Künstlers. Es entstand in der Scheune eines Gutes aus dem 19. Jahrhundert, die Felixmüller 1944 umbauen ließ, wobei er selbst mit zupackte – „wuchtete“, wie er es selbst nannte.

Eingeengt wird die Aussicht heute allerdings durch die ausladenden Kronen von Obstbäumen, die damals noch klein oder nicht vorhanden waren. Apfelzweige versperren den Blick auf die Jakobuskirche, den Felixmüller schätzte. An der Stirnseite des Raumes fällt der Blick auf eine stämmige Tanne, die er in den Boden setzte: „Auch den schönen dunkelblauen Flieder gibt es noch und den Jasmin.“

Als Conrad Felixmüller, Professor an der Universität Halle, nach seiner Emeritierung mit seiner Familie 1961 das Dorf verließ, suchte er einen Käufer für sein Anwesen. Es sollte jemand sein, der das fünf mal acht Meter große Atelier belässt. „Die Käufersuche war Thema unten im Gasthof“, erinnert sich Rita Nikisch. Ihre Eltern Gertrud und Paul Seidel, die ihre Heimat Schlesien nach dem Krieg aufgeben mussten, erst in Frankenhain, 1956 dann in Tautenhain Fuß fassten, kamen schließlich zum Zuge, und die Mittzwanzigerin zog wie ihr Bruder Paul in das Künstlerhaus ein – und blieb hier ihr Leben lang. „Ich habe den Raum so gelassen, wie er es sich gewünscht hat“, sagt Nikisch, die zwar – anders als manch anderer im Dorf – kein Bild des Künstlers besitzt, sich aber mit seinem Schaffen auseinandergesetzt hat.

Kinder und Enkel zu Gast in Tautenhain

Ihr Vater stand mit Felixmüller, der 1977 in Westberlin starb, in Briefkontakt. Kinder und Enkel des Künstlers waren vor allem nach dem Ende der deutschen Zweistaatlichkeit immer wieder in Tautenhain und auch bei Nikischs. „Der Kontakt intensivierte sich, seit 1992 der Weg am Haus nach Conrad Felixmüller benannt wurde und auch der Kindergarten seinen Namen erhielt.“

Zum Jubiläum „700 Jahre Jakobuskirche“, das Ende September gefeiert wurde, kamen Nachfahren des Künstlers erneut nach Tautenhain. Ihr besonderes Geschenk: Die Enkel übergaben der Kirchgemeinde vier Pastellskizzen. Die fertigte Felixmüller an, ehe er 1951/52 die Emporen-Malerei in der Kirche schuf.

Auf Felixmüllers Spuren

Manche, die sich auf Felixmüllers Spuren begeben, klingeln auch an Rita Nikischs Tür. „Sie wollen sehen, wo er gearbeitet hat. Das zeige ich natürlich gerne“, sagt sie. Dann treten die Besucher unter dem Türsturz hindurch, in den der Künstler sein Tautenhainer Ankunftsjahr 1944 schlagen ließ und seine Künstler-Initialen. An der Hofseite des Atelierhauses ließ er 1954 eine Porphyrtafel als Hauszeichen anbringen.

Der Spruch darauf fügt sich gut zu den kleinen Holzschnitten „Das Jahr des Malers“, mit denen er Ende der 40er-Jahre durch den Kalender führte, Szenen aus dem Dorfleben mit kraftvollen Linien und launigen Zeilen festhielt – man liest: „Wenn Gott dem Menschen einen Taler beschert, ist er besser verbaut als versoffen, verqualmt oder verzehrt.“

