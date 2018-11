Leipzig/Bad Lausick

Als die Leipziger Galerie Irrgang im Sommer „Junge Kunst VII“ präsentierte, fielen die Bilder von Lena Stühmeier auf: Kraftvoll gemalte große Formate. Figuren, die dem Blick des Betrachters nicht ausweichen. Die, selbstgewiss, hineinnehmen in eine Geschichte, die sich erst im längeren Hinschauen entspinnt. Für die 22-Jährige aus Glasten, die an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) studiert, war diese Schau nicht nur der erste wirkliche Schritt in die Öffentlichkeit. Stühmeier zählt zugleich zu den Jüngsten, die die Galerie, zugewandt den verschiedenen Generationen der Leipziger Schule, betreut.

„Jedes Bild hat seinen Ursprung, aber der ist im fertigen Bild meist so nicht mehr erkennbar“, sagt Lena Stühmeier. Das liegt nicht nur daran, dass eine Arbeit sie zum Teil über Monate bindet – sie hat oft mehrere Tafeln im Wechsel auf der Staffelei. „Ich beginne realistisch, abstrahiere dann – und gelange an jenen Punkt, an dem das Gemalte ein Eigenleben entwickelt, sich selbst erfindet, weiterspinnt.“

Atelier am Rande des Rosentals

Raum dafür hat Stühmeier im praktischen wie im übertragenen Sinn in jenem Hochschul-Gebäude nahe des Leipziger Rosentals, in dem sich Ateliers von Studenten befinden. Durch das Fensterband des kleinen Saals im Obergeschoss flutet Licht, lässt – gedämpft – aber auch Stadt herein. In dieses Refugium kommt Stühmeier am frühen Morgen schon, malt mehrere Stunden, nutzt den Abend zum Zeichnen. Im siebenten Semester in der Malklasse von Annette Schröter, investiert sie mit Disziplin Energie, „damit sich vielleicht eines Tages der Traum erfüllt, dass ich von meiner Kunst leben kann“.

Viele Förderer in der Heimat

Dass sie Malerei studieren würde, unbedingt auch an der Leipziger Hochschule, stand für die in der ländlichen Abgeschiedenheit des Muldentals aufgewachsenen Frau früh fest. „Ich habe immer schon gezeichnet. Mein Vater, der in der Schule nur ein weißes Blatt abgab, fand das toll, hat mich gefördert“, sagt sie. Zuspruch und vor allem Handwerkliches entdeckte sie bei Manfred Nogger, dem Bad Lausicker, mit dem sie zeichnete und der sie Linolschnitte probieren ließ. Der Bahrener Maler Günter Ketelhut prägte sie. Mit dem Maler-Paar Christine und Andreas Wachter aus Erlln trat sie in einen fördernden Austausch.

Der Besuch der HGB-Abendakademie mit fünfzehn stellte die Weichen endgültig; nach dem Fachabitur schrieb sie sich in Leipzig ein, zog in die Großstadt. Zwei Jahre Grundstudium: Anatomie und Farbenlehre, Perspektive und Naturstudium, künstlerische Techniken. Vordiplom. Jetzt in der Klasse von Professorin Annette Schröter zu sein, die selbst bei Bernhard Heisig studierte, betrachtet Stühmeier als Gewinn. Sie genießt die Freiheit und den anregenden Austausch, nutzt die Werkstätten der Hochschule – und nutzt immer wieder Museen zur Zwiesprache. „Ich will mit offenen Sinnen durch die Welt gehen, will das Gespür bewahren für die Faszination, die den Dingen innewohnt“, sagt sie. Wenn sie das in Bilder übersetzt, greift sie auf Mischtechnik zurück, streicht Öllasuren darüber, setzt mitunter mit Kreiden Akzente. Ein Konglomerat, in dem verschiedene Spuren sichtbar sind, das real wie transzendent ist.

Nach der Uni zurück in die Abgeschiedenheit

Nach dem Diplom werde sie zurückkehren aufs Land, sich in der Süd-Leipziger Region einen Ort suchen, sagt sie: Abgeschieden genug, um ungestört tätig zu sein. Nicht zu weit entfernt aber von Leipzig, einem Kulminationspunkt. „Ich möchte freischaffend sein. Ich hoffe, das gelingt.“ Das Studium und die ersten Ausstellungen bestärken sie in dieser Zuversicht.

Von Ekkehard Schulreich