Geithain

Vierundzwanzig Jahre nach seiner Eröffnung schließt der Malermarkt Dechsler in Geithain Ende April. „Das Einkaufsverhalten der Menschen hat sich verändert. Die Zahl der Kunden ist geringer geworden in den letzten beiden Jahren, doch die Kosten blieben“, bedauert Jördis Drechsler diesen Schritt. Jüngere kauften zunehmend im Internet, Ältere ließen sich ihre Wohnung lieber renovieren, als selbst zu Tapeziertisch und Pinsel zu greifen.

Maler Markt Drechsler Geithain schließt zum Monatsende. Quelle: Jens Paul Taubert

Bärbel Drechsler eröffnete den Malermarkt 1995 in Geithain

Als Bärbel Drechsler, ihre Schwiegermutter, das Geschäft im Frühjahr 1995 eröffnete, half die heute 46-Jährige stundenweise, wurde Mitarbeiterin, übernahm 2011 schließlich selbst die Regie: „Damals hatte ich schon den Gedanken: Das machst du bis zur Rente. Aber die Realität ist eine andere.“ Kunden bei der Renovierung ihrer vier Wände zu beraten, habe ihr immer Spaß gemacht, so die Handelsfachwirtin.

Der Markt sei ja entstanden in Ergänzung dessen, was Roland Drechsler in seinem nach der Wende gegründeten Malerbetrieb anbot. Jördis Drechsler, die eine Mitarbeiterin beschäftigt, wechselt ihren Arbeitsplatz, bleibt aber im Metier: Künftig ist sie im Großhandel tätig. Den Kontakt zu den Kunden aber werde sie vermissen, sagt sie: „Das war immer ein angenehmes Miteinander.“

Von Ekkehard Schulreich