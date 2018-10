Geithain/Rathendorf

So ein Zirkus: Mit großer Begeisterung zeigten 85 Mädchen und Jungen des Evangelischen Naturkindergartens „Wurzelbude“ Rathendorf, was sie binnen weniger Tage beim Zirkus Fernandini lernten. Der gastierte während einer Projektwoche in dem Geithainer Ortsteil.

Von Ziegendressur bis Bauchtanz

Ob Clownerie, Trapezkunst, Bodenakrobatik, Seiltanz, Hula-Hoop, Jonglage, Ziegendressur, Tellerdrehen, Bauchtanz – jedes Kind konnte unter dem Angebotenen das Passende auswählen.

Blick ins sehr gut gefüllte Zirkuszelt. Quelle: Jens Paul Taubert

Mit einer großen Gala-Vorstellung für Eltern, Großeltern und Geschwister wurden die erlebnisreichen Tage abgeschlossen. „Aller vier Jahre gibt es bei uns in den Herbstferien ein Zirkus-Projekt“, sagt Deborah Weischet, die die vom Kirchspiel Geithainer Land getragene Einrichtung leitet.

Generalprobe vor Kindergartenkindern

Zur Generalprobe waren befreundete Kindergärten eingeladen. „Fernandini“ gastierte bereits zum vierten Mal in Rathendorf.

Von es