Im Landkreis Leipzig fehlen derzeit akut 430 Plätze in Krippen, Kitas und Horten. Als Sorgenkinder gelten Kommunen wie Brandis, Machern oder Rötha, in denen die Infrastruktur mit Zuzügen kaum Schritt hält. Der Landkreis musste sich bereits in fünf Fällen vor Gericht verantworten.