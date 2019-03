Frohburg/Eschefeld

Ihren 100. Geburtstag feierte Marianne Wagner am Donnerstag in Frohburg. Die Gratulanten hatten sich im kleinen Kreis im Haus Harzberg des Wohn- und Seniorenzentrums, wo die Jubilarin seit drei Jahren lebt, zusammen gefunden. Zu ihnen gehörten Frohburgs Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) und einige Bekannte und Freunde aus Wagners Heimatdorf Eschefeld. Den Trubel um ihre Person nahm die alte Dame im Rollstuhls mit freundlicher Gelassenheit. Dass sie ein biblisches Alter erreichte, überrascht sie nicht ganz: Frieda Keil, ihre Mutter und vor ihr lange älteste Einwohnerin Eschefelds, brachte es auf gesegnete 105 Jahre.

Familienfeier wird Ostern nachgeholt

„In den letzten Tagen war meine Mutter natürlich aufgeregt“, sagt Sohn Klaus Junghanns. Dass dieser besondere Geburtstag gefeiert werden müsse, darüber sei man sich einig gewesen. Um die Anstrengung nicht zu groß werden zu lassen, gab es nur eine kleine Feier. „Die Feier im Familienkreis holen wir zu Ostern nach.“ Dann kämen auch der Enkel und die drei Urenkel der Jubilarin, die in Dänemark zu Hause seien.

Die meiste Zeit in Eschefeld zu Hause

Geboren im zu Streitwald gehörenden Wolftitz, verbrachte Marianne Wagner das Gros ihrer Lebensjahrzehnte in Eschefeld. Nicht Bauern, Häusler seien sie gewesen, erinnert sich Junghanns an seine Großeltern-Generation. Der Großvater habe in der Grube, später in der Brikettfabrik Thräna gearbeitet, die Großmutter sich um den Haushalt gekümmert. Marianne lernte Schneiderin in Frohburg, arbeitete in diesem Beruf bei verschiedenen Meistern. Dann aber wechselte sie zur Post: „Zustellerin blieb sie bis zur Rente.“ Ein Job, bei dem sie viel herum kam im Dorf und im Umland.

Lebenslustige Frau voller Energie

Der Eschefelder, den sie 1940 heiratete und der Klaus‘ Vater wurde, wurde als Weltkriegssoldat auf der Krim getötet. 1947 heiratete die junge Witwe erneut. Klaus Junghanns studierte in Ilmenau Feinmechanik und Optik, lebte als Mitarbeiter bei Carl Zeiss vier Jahrzehnte in Jena, ehe er als Rentner mit seiner Frau Silvia ins Haus der Vorfahren nach Eschefeld zurück kehrte. „Meine Mutter freute sich, dass sie hier nicht mehr allein war“, sagt er. Doch weil ihre körperlichen Beeinträchtigungen zunahmen, sei Marianne schließlich in die Pflege des Frohburger Heimes gewechselt. Hier fühle sie sich gut aufgehoben, sagt der Sohn: „Meine Mutter war eine einfache Frau, lebenslustig, voller Energie.“ Darin habe sie durchaus ihrer Mutter geähnelt, besagter Frieda Keil. Ein bisschen dieser Freude war auch zum runden Geburtstag zu spüren.

Von Ekkehard Schulreich