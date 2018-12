Geithain/Frohburg

Ein neues Bus-Zeitalter soll am 9. Dezember in der Region Geithain/ Frohburg beginnen. Das Liniennetz wird umgekrempelt. Es gibt deutlich mehr Fahrten, auch an den Wochenenden und in den Schulferien. Einige Dörfer des Kohrener Landes werden erstmals durch eine Buslinie angesteuert. Das Konzept hatte 2016 für Widerstand gesorgt, weil es die Schulzeiten über den Haufen zu werfen drohte. Der neue Entwurf, viel diskutiert und durch den Kreistag beschlossen, tritt nun in Kraft. Die LVZ spricht darüber mit Tatjana Bonert (37), Geschäftsführerin der ThüSac Personennahverkehrsgesellschaft mbH, die die Linien bedient.

ThüSac-Geschäftsführerin Tatjana Bonert Quelle: ThüSac

Vor zwei Jahren hieß es: Kommando zurück. Das Konzept, das nicht nur auf dem Schülerverkehr basieren sollte, sondern den Takt von Bahn und S-Bahn zugrunde legte, fand keine Akzeptanz. Es passte nicht mit den Erfordernissen des Dutzends Schulen in der Region zusammen. Sie haben so nachgebessert, dass es jetzt passt?

Wir haben ein Kompromiss finden müssen zwischen dem Wunsch der Schulen nach Beibehalten der Unterrichtszeiten und den Anforderungen an die veränderten Gegebenheiten, insbesondere die Erschließung weiterer Fahrgast-Gruppen und Regionen. Wir haben den Plan so aufgestellt, dass die Schulen ihre Zeiten nicht mehr grundsätzlich verändern müssen. Einige verschieben da freiwillig etwas, das kommt sicher allen entgegen. Wichtig ist, dass die Schulen den Prozess aktiv mitgestalten. Das haben sie wie auch die Elternvertreter getan. Das bringt allen etwas.

Also alles geklärt?

Eine Netzplanung ist eine verzwickte Sache. Jeder, der betroffen ist, hat da seine Sicht. Alles unter einen Hut zu bringen, ist ein Kunststück. Zu hundert Prozent kann das nicht gelingen, da spielen zu viele Faktoren hinein. Auf einigen Relationen verkürzen sich die Wege und Wartezeiten, auf anderen nicht. Insgesamt sind mehr Fahrmöglichkeiten vorhanden, die künftig durch Schüler, Berufstätige und Senioren genutzt werden können.

Busse sollen nicht mehr in erster Linie für Schüler fahren. Sie sollen Pendler zu den Zügen, Rentner zum Einkauf und zum Arzt, Heranwachsende nachmittags zum Verein, Ausflügler zu Sehenswürdigkeiten bringen. Wie will das Konzept all das leisten?

13 Linien sind heute ausschließlich Schülern vorbehalten. Da kann kein anderer mitfahren. Das ändern wir, machen reguläre Linien für alle draus. Lediglich zwei Vertragsverkehre bleiben. Wir haben Linien neu zugeschnitten, setzen deutlich mehr Busse ein. Fahren wir aktuell 700 000 Kilometer im Jahr, kommen nun jährlich 300 000 Kilometer hinzu. Wir haben sechs neue Busse beschafft, acht zusätzliche Fahrer eingestellt und ausgebildet.

Anders als bei „Muldental in Fahrt“ gibt es keine Taktfahrpläne?

In einer so ländlichen Region wie hier würde der Integrale Taktfahrplan nicht die erwünschten Ergebnisse bringen. Die Fahrgast-Potenziale sind schlicht zu gering. Was wir geplant haben, ist deutlich mehr als bisher. Es ist bedarfsgerecht.

Wer zwischen Bus und Bahn umsteigen will, kann das aber ohne groß zu warten?

In den meisten Fällen klappt das. In allen nicht. Das war nur in der Ursprungsvariante machbar.

Das neue Liniennetz in der Region Geithain/Frohburg. Lediglich zwei Verbindungen beschränken sich auf den Schülerverkehr (gestrichelte Linie). Quelle: ThüSac

Wer prüft, wie das neue Konzept ankommt?

Wir haben das mit dem Landkreis kontinuierlich im Blick. Ein erstes Treffen gibt es noch vor Weihnachten. In den Winterferien nehmen wir eine erste Zwischenbilanz vor. Insgesamt ist das Projekt auf drei Jahre angelegt. Diese Zeit braucht es erfahrungsgemäß auch, damit sich solche Veränderungen einspielen und es uns gelingt, mehr Menschen zum Mitfahren zu gewinnen.

Wann bekommen die Schüler ihre neuen Karten?

Die UmweltCard Junior wird per Post zugesandt. Falls jemand die Karte nicht erhält, möge er sich bei uns melden. Unsere Fahrer sind informiert und lassen Kinder, die noch ohne Karte sind, keinesfalls stehen.

Wer Fragen oder Kritik hat…

… wendet sich an uns oder den Landkreis. Wir kümmern uns beide drum. Wer sich über das neue Angebot informieren will: In den Bussen und in den Rathäusern gibt es Flyer. Und im Netz stehen die Fahrpläne auch.

Interview: Ekkehard Schulreich

Die ThüSac betreibt – der Name sagt es – Buslinien in Thüringen und Sachsen. Das Unternehmen hat etwas mehr als 200 Mitarbeiter, bildet 15 bis 20 Azubis aus. Es bedient 51 Linien, hat 98 eigene Busse im Einsatz. Über Subunternehmen sind weitere 40 Busse gebunden.

Von Ekkehard Schulreich