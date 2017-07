Mehrere Straßen in Kohren-Sahlis werden in Ordnung gebracht

Kohren-Sahlis. Mehrere Straßen, die zum Teil erhebliche Schäden aufweisen, lässt die Stadt Kohren-Sahlis im August in Ordnung bringen. Der Stadtrat vergab am Dienstagabend nach Ausschreibungen Aufträge an zwei Firmen. Das Gesamtvolumen liegt bei knapp 80 000 Euro. Die größte Maßnahme betrifft den sogenannten Pappelberg, die von Sahlis nach Linda führende Straße. Allein hier werden rund 59 000 Euro investiert.

Die Firma Kutter Spezialstraßenbau werde hier in den nächsten zwei Wochen beginnen, sagte Bürgermeister Siegmund Mohaupt (CDU). Auf eine Vollsperrung der Straße werde verzichtet, kleinere Einschränkungen werde es aber geben. Kutter wurde zudem beauftragt, zeitnah den Kurvenbereich an der Rüdigsdorfer Waldschänke und den Mittelweg in Jahnshain in Ordnung zu bringen. Das Unternehmen setze dabei auf das Aufbringen einer komplett neuen Asphaltschicht, um Risse und Löcher in der Fahrbahn dauerhaft zu verschließen, so der Bürgermeister – ein Verfahren, das zuletzt auf der frequentierten Straße Kohren-Sahlis – Roda im Bereich der Lochmühle erfolgreich angewendet worden sei.

Auf das zweifache Aufspritzen von Bitumen samt Splitten setzt dagegen das Unternehmen Bitunova, um die Straße Rüdigsdorf – Lindenvorwerk herzurichten. Auch hier sollen die Arbeiten binnen der nächsten zwei Wochen stattfinden. Im Kohrener Rathaus geht man von einer nur zweitägigen Bauzeit aus. Da vor allem in der verkehrsarmen Zeit am Morgen gearbeitet werde, blieben die Verkehrseinschränkungen gering.

Noch diese Woche enden soll die Vollsperrung der Frohburger Straße in Kohren-Sahlis. Hier hatte das Unternehmen Mitgas eine Leitung zur DRK-Wohnstätte am Stadtrand verlegt. Den schon einmal verschobenen Ausbau der Fahrbahn samt Gehweg-Anbau in diesem Bereich will der Landkreis Leipzig dann im Herbst realisieren. Dann steht eine erneute und mit mehreren Wochen deutlich längere Vollsperrung der wichtigen Verbindung zwischen Kohren-Sahlis und Frohburg an. Um die Erschwernisse für den Schülerverkehr, der dann ebenso Umwege in Kauf nehmen muss, zu mildern, sollen die beiden Oktoberferien-Wochen mit zum Bauen genutzt werden.

Von Ekkehard Schulreich