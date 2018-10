Frohburg/Leipzig

Dass eine Straftat eine Wende im Leben eines Menschen bedeuten kann – eines Täters wohl bemerkt –, zeigt der Prozess gegen einen heute 41 Jahre alten Mann am Mittwoch vor dem Landgericht Leipzig. Der Angeklagte hatte in Frohburg einen Pizzaboten vor der Wohnungstür mit einem Messer bedroht und die Ware nicht bezahlt. Wenige Wochen danach entschied der Mann, der zwei Jahrzehnte schwer alkoholabhängig war, auszusteigen aus seiner Sucht.

Angeklagter fand aus der Alkoholsucht

Er nahm professionelle Hilfe an, absolvierte Therapien, lebt jetzt ambulant betreut in Dresden. Diese Entwicklung und eine Prognose, die eine erneute Straffälligkeit wenig wahrscheinlich macht, würdigten alle Prozessbeteiligten. Während Staatsanwalt und Verteidiger nur Betrug und Nötigung erwiesen sahen, stand für den Vorsitzenden Richter Jens Kaden die schwere räuberische Erpressung außer Zweifel. Das Urteil unterschied sich dennoch nicht vom Antrag der Staatsanwaltschaft: ein Jahr Freiheitsstrafe, für zwei Jahre ausgesetzt zur Bewährung – vor allem aber die konsequente Fortsetzung des eingeschlagenen abstinenten Weges.

Lieferant spürte Messer an der Kehle

Den Schock, die Klinge eines Küchenmessers an der Kehle zu spüren, hat der Lieferant, ein damals 33-Jähriger aus Pakistan, der jetzt in Marburg Wirtschaft studiert, nicht verwunden. Deshalb war er unschlüssig, ob er die Entschuldigung des Angeklagten annehmen sollte. Er habe lange nicht in seiner Wohnung geschlafen, habe Angst gehabt. Was war am Abend des 17. Januars 2017 geschehen?

Tabak und Schnaps geordert

Der Angeklagte, in Schkeuditz geboren, in Leipzig aufgewachsen, nur ein Vierteljahr in Frohburg zu Hause, hatte in der Pizzeria am Markt telefonisch sechs Schachteln Marlboro und eine Flasche Zarewitsch-Wodka geordert. Da er dort häufiger bestellte, wurde dieser Wunsch erfüllt, obwohl Spirituosen und Tabak nicht zum Sortiment gehören. Gemeinsam mit einem Kollegen fuhr der Geschädigte, die Ware zu liefern; sein Kollege, ein Mann mit libyschem und syrischem Pass, blieb im Wagen. Vor der Wohnung verweigerte der Angeklagte die Zahlung der knapp 50 Euro, legte statt dessen dem Boten ein Messer an den Hals.

Der konnte sich losreißen. Sein Kollege rief die Polizei, zeigte sich als Zeuge überrascht von dem Angriff: Der Angeklagte war sonst „sehr nennt, hat auch Trinkgeld gegeben“. Als die Polizei eintraf und den Wohnungsmieter einem Alkoholtest unterzog, ergab der 3,4 Promille. Die Beamten schildern den Mann vor Gericht aufgrund von Trunkenheit als „hilflos“, „zu laufen war ihm nicht mehr möglich“. Rettungsdienst und Notarzt wurden hinzugezogen. Der Angeklagte selbst konnte sich nicht erinnern.

Tateinheit von Betrug und Erpressung

Grundsätzlich war der Tatablauf für das Gericht unstrittig. Der entscheidende Punkt war für den Vorsitzenden Richter: Hatte der Angeklagte von vornherein geplant, die Ware nicht zu bezahlen und dem mit dem Messer Nachdruck zu verleihen? Oder entschied er erst im Nachhinein, mit dem Messer zu drohen? Immerhin äußerte er laut Vernehmungsprotokoll der Polizei sogar die Idee, den Boten umzubringen, rückte dann aber davon ab. Kadens Fazit: „Hier liegt eine Tateinheit vor.“

Verteidiger: Messer spontan eingesetzt

Für Verteidiger Stefan Wirth indes „entschloss er sich spontan, das Messer einzusetzen“. Die Tat sei dem Angeklagten „persönlichkeitsfremd“, denn er pflege sonst Konflikten strikt aus dem Weg zu gehen. Wirth plädierte für eine „angemessene Geldstrafe“, maximal eine Bewährungsstrafe.

Staatsanwalt revidiert sich

Staatsanwalt Tobias Merkel revidierte sich im Laufe des Verfahrens. Der Angeklagte „hat von Beginn an beabsichtigt, den Kaufpreis nicht zu bezahlen“. Die ursprünglich vorgeworfene Tateinheit mit einer räuberischen Erpressung hielt er in seinem Plädoyer nicht aufrecht; die sei „nicht nachweisbar“. Erkennbar sei statt dessen, dass der Angeklagte sich in hohem Maße eingesetzt habe, um sich therapieren zu lassen und sein Leben von Grund auf zu ändern.

Der Angeklagte habe „alle therapeutischen Optionen, die für ihn denkbar waren, realisiert“, bescheinigte ihm der Gutachter, ein Facharzt für Psychiatrie. Er habe dank Hilfe große Fortschritte gemacht, sein Leben in geordnete Bahnen zu bringen, sei seit Monaten abstinent.

Angeklagter lebt jetzt betreut

Entgiftung, Entwöhnung, die über das Suchtzentrum Leipzig ermöglichte Unterbringung in einer Wohngruppe in Dresden, die Betreuung dort: „All das tut mir gut“, sagte der Mann, der „in sozialer Not“ (O-Ton Gutachter) aufwuchs, Raumausstatter lernte, sich vor allem mit geringbezahlten Jobs über Wasser hielt, nun Hartz IV bezieht – der in Dresden aber selbst ehrenamtlich tätig ist als Begleitassistenz für behinderte Menschen. Mit dem Wunsch, in eine Umschulung zu gelangen, sei er am Rententräger vorerst gescheitert, erzählte er zunehmend selbstsicher: „Ich werde nun etwas anderes suchen.“ Er sei dabei, mit sich selbst ins Reine zu kommen, habe nach 38 Jahren erstmals seinen leiblichen Vater wiedergetroffen. Der Kontakt zum Sohn (20) ruhe noch.

Richter: Therapien sind Riesen-Erfolg

„Sie sind auf einem guten Weg“, konstatierte der Vorsitzende Richter Jens Kaden nach der Urteilsverkündung. „Die Tat hat nichts mit ihrem sonstigen Leben zu tun, aber für das Opfer war sie keine Lappalie.“ Die Strafzumessung der Kammer trage den „riesigen Erfolgen“, die die Therapien erbrachten, ausdrücklich Rechnung.

Von Ekkehard Schulreich