Fern von Biene-Maja-Romantik befassten sich Frohburger Zweitklässler am Montag mit Bienen. Sie erlebten Natur zum Anfassen in der Naturschutzstation Eschefelder Teiche und nahmen an der Eröffnung der Aktion teil, die vom Versorger und Mitgas organisiert und vom Freistaat Sachsen unterstützt wurde.