Messing-Skulptur in Frohburg gestohlen – Hinweise gesucht

Frohburg. Ein ungewöhnlicher Diebstahl beschäftigt die Polizei in Borna. Wie die Polizei mitteilte, wurde diese Messing-Skulptur von einem Sockel in einem privaten Grundstück in Frohburg gestohlen. Der Diebstahl soll sich in der Zeit vom Mittwoch, 21. März, bis Donnerstag, 22. März, ereignet haben.

Der Wert der Skulptur soll den Angaben zufolge 100 Euro betragen. Die Polizei sucht Hinweise und Zeugen, die eventuell die Demontage der Figur gesehen oder sie an einem anderen Standort entdeckt haben oder denen gar das Diebesgut zum Erwerb angeboten worden ist.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Borna unter 03433/2440 entgegen.

Von LVZ