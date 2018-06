Geithain

Wer Bilder der Geithainer Innenstadt aus den Achtzigerjahren vor Augen hat und heute wachen Sinns durch den historischen Stadtkern geht, braucht kein Gutachten, um zu erkennen: Millionen von Mark, später Euro wurden hier seit der Wende in Gebäude, Straßen und Plätze investiert. Maßgeblich möglich gemacht hat das die Stadtsanierung, eine aus zwei Quellen gespeiste Förderung, die private Grundstückseigentümer und die Kommune gleichermaßen nutzten.

Thema am Dienstag im Stadtrat

Ein Zukunftsprogramm, das nach einem guten Vierteljahrhundert Ende des Jahres ausläuft – wenn das der Stadtrat am Dienstag wie geplant beschließt. Dann werden an all jene Eigner im Sanierungsgebiet, die bisher noch keinen Ausgleichsbetrag gezahlt haben, die Bescheide verschickt.

„Geithain hat immens profitieren können“, sagt Kerstin Jesierski, die als Leiterin der Bauverwaltung diesen Prozess begleitete. Mit der Renner Projektmanagement Delitzsch hat die Kommune einen versierten Träger an der Seite. Das als Sanierungsgebiet Anfang der Neunzigerjahre ausgewiesene Areal orientierte sich weitgehend am Verlauf der mittelalterlichen Stadtbefestigung. Lediglich im Westen Geithains reicht es bis zum Ossaer Weg.

Erfolgsgeschichte Städtebaulicher Denkmalschutz

Vor allem das Programm Städtebaulicher Denkmalschutz war es, das die Erneuerung zahlreicher Fassaden der denkmalgeschützten Bürgerhäuser, beinahe sämtlicher Straßen, des Marktes und des Rathauses als größte Einzelinvestition möglich machte.

Gerade dieses Programm, zu dessen finanziellem Grundstock die Kommune lediglich 20 Prozent zu den Anteilen von Land und Bund beisteuern musste – neben den immer anfallenden Eigenmitteln – habe die Kommune in eine komfortable Lage versetzt, so Jesierski. Zum Tragen gekommen sei ferner das Programm Städtebauliche Erneuerung mit einer Drittel-Finanzierung von Kommune, Land und Bund.

Rund 14 Millionen Euro Fördergeld investiert

Umgerechnet rund 14 Millionen Euro Fördermittel wurden seither in dem 14,7 Hektar großen Gebiet investiert. Hinzu kommen Eigenmittel von etlichen Millionen Euro, die Private und die Kommune aufbrachten. „Die Möglichkeit, dank dieser Unterstützung zu sanieren, haben viele genutzt. Vor allem in der Anfangszeit war der Rahmen noch nicht so eng gesteckt“, sagt Jesierski.

Das Ergebnis könne sich unbedingt sehen lassen. Dass in diesem Vierteljahrhundert die Bevölkerungszahl sank, dass Geschäfte aufgegeben wurden, nicht alle Wohnungen hinter sanierten Fassaden bewohnt seien, stehe auf einem anderen Blatt: „Das betrifft nicht nur Geithain, sondern auch andere kleinere Städte. Am Wert der Stadtsanierung ändert das nichts.“

Nun müssen die letzten zahlen

In den Jahren 2016 und 2017 nutzten viele Grundstückseigentümer die Möglichkeit, bereits die Summe zu zahlen, die den durch die Investitionen im Gebiet erreichten Wertzuwachs ausgleichen soll. Sie zahlten vorfristig freiwillig, erhielten dafür einen Abschlag. Wer das nicht tat, bekommt in den nächsten Monaten einen Bescheid. Das dafür zu Grunde liegende Endwert-Gutachten wird ebenfalls am Dienstag im Stadtrat thematisiert.

Von Ekkehard Schulreich