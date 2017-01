Frohburg/Prießnitz. Das Frohburger Schloss zu erwerben und zu sanieren, in dem sich heute unter anderem das Museum befindet, war eine weitsichtige Entscheidung, die die Stadt Frohburg in den Neunzigerjahren traf. Längst ist dieses kulturhistorisch wertvolle Kleinod wiederhergestellt. Inzwischen konzentriert die Kommune einen erheblichen Teil ihrer finanziellen Kraft auf eine nicht minder bemerkenswerte Immobilie, die sie durch die Eingemeindung Eulatals quasi erbte: Ist die Sanierung des Prießnitzer Rittergutes weitgehend abgeschlossen, kostet die Erhaltung und Wiederbelebung des unmittelbar verbundenen Schlosses in den kommenden Jahren noch einen Millionenbetrag.

Seit dem Herbst ist das Prießnitzer Schloss eine große Baustelle. Zuvor hatte der Heimatverein Prießnitz/Trebishain seine im Gebäude befindliche Heimatstube geräumt und ist dabei, sie in die großzügige Sammlung im Rittergut einzugliedern. Ende 2018, so sehen es die Pläne der Stadt Frohburg vor, sollen unter dem dann erneuerten Schlossdach Depot-Räume für Museumsgut nutzbar sein. „Wir haben eine Vereinbarung mit den umliegenden Städten und Gemeinden und mit dem Landkreis geschlossen. Der Bedarf besteht“, sagt Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW). Für die erste und zweite Etage des weitläufigen und prachtvollen Ensembles suche man Partner, „die auf eine überörtliche Nutzung setzen“. Ab 2019 will man sich der in einem Schlossflügel untergebrachten Sporthalle samt Sanitärräumen widmen.

Dringlicher noch als das Schloss selbst ist für den Bürgermeister die Herrichtung jenes Teiles, in dem sich das Depot der Prießnitzer Feuerwehr befindet. „Dieses Gebäude wollen wir 2017 angehen.“ Das Dach müsse wieder hergestellt, die aktuell asbesthaltige Decke entsorgt und erneuert werden. Über das wieder aufgebaute Dachgeschoss verläuft künftig der erforderliche zweite Rettungsweg für die angrenzende Sporthalle. Im Haus selbst soll auch die zentrale Wärmeversorgung installiert werden, die künftig die gesamte nördliche Gebäudezeile mit Schloss versorgen soll.

„Ich gehe davon aus, dass die Finanzierung für die nächsten drei Jahre gesichert ist“, sagte Hiensch. In diesem Zeitraum nutze man Gelder der Städtebau- und der Fachförderung für Feuerwehren, wende aber auch Eigenmittel in Größenordnungen auf. Bis „mindestens 2022“ werde man am und im Schloss zu tun haben. Das sei nicht nur verwaltungsintern eine Herausforderung, sondern auch finanziell: „Mit den Eigenmitteln, die hier für ein Jahr gebraucht werden, könnte man gut und gerne drei Straßen bauen, wenn es dafür eine Förderung gäbe.“ Es müsse jedem bewusst sein: „Wir müssen, was wir ausgeben, erst erwirtschaften.“

In das Rittergut flossen seit 2009 weit mehr als drei Millionen Euro: Der Hof wurde revitalisiert, die Kindertagesstätte in das historische Gemäuer integriert, Dach und Fassade der Ausstellungsscheune saniert, ebenso das Herrenhaus mitsamt des markanten Turms. Im Haupthaus und Nordflügel sind dort Ausstellungsräume und Museumsdepot untergebracht. Dies alles unter Beachtung der Denkmalschutz-Auflagen. Am Herrenhaus „sind wir auf der Zielgeraden“, so Hiensch. Es blieben lediglich Restarbeiten, die Anfang dieses Jahres abgeschlossen würden.

Von Ekkehard Schulreich