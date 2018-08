Bad Lausick/Glasten

In Glasten herrschte am Samstagnachmittag Rennfieber, denn am Kirchberg trafen sich die Rennfahrer, um mit ihren Seifenkisten an den Start zu gehen. Dabei gelang nicht dem schnellsten Fahrer der Sieg: Vielmehr jener fuhr ihn ein, der am weitesten mit seinem Boliden rollte.

Vor dem Rennen verzögerte eine Taufe in der Dorfkirche den Start der Seifenkisten auf dem Kirchberg. Aber dann...

Die Glastener hatten sich gut auf das Ereignis vorbereitet. Zur Stärkung gab es Deftiges vom Grill, und die Frauen hielten für die Gäste Kaffee und Kuchen bereit.

Fahrzeugabnahme vor dem Rennen

„Es ist nicht unser erstes Seifenkistenrennen“, erzählt Organisator Michael Haase, der mit weiteren Mitstreitern das Fest im Ort vorbereitete. Uwe Beyer erklärt, dass der Parthenverein auf diese Weise das Dorfleben aktivieren möchte. „Es sind nicht nur Vereinsmitglieder, die das Ereignis am Leben halten, vielmehr werden wir von vielen Glastenern unterstützt“, ergänzt er noch.

Die Glastener nehmen ihr Seifenkistenrennen ernst. Außerdem gab es vor dem Start gegen 13 Uhr, wie im richtigen Renngeschehen, eine Fahrzeugabnahme. „Wir achten schon darauf, dass die Bremsen funktionieren. Denn im Ernstfall muss das Fahrzeug zum Stehen kommen“, so Michael Haase. Für Uwe Beyer ist es auch wichtig, dass mit Helm gefahren wird.

Taufe in Dorfkirche verzögert den Start

Alle Fahrzeuge bekamen Starterlaubnis. Dennoch sollte es noch eine Weile dauern, bis die erste Seifenkiste den Kirchberg hinab rollte. „Wir haben zwar an alles gedacht und Genehmigungen eingeholt, doch mit einer Taufe in der Kirche rechneten wir nicht“, bedauerte Michael Haase die Startverzögerung. Doch die Glastener nahmen das Geschehnis gelassen und warteten bis alle Besucher im Gotteshaus waren. Dann gab es grünes Licht zum Start. Allerdings kippte der erste Wagen bereits in der ersten Kurve um, da er zu schnell die abschüssige Straße herunterrollte. Zum Glück war nichts passiert – der Fahrer erlitt lediglich einen Schreck. Ein Fahrzeug nach dem anderen rollte den Kirchberg hinab. Für die Akteure stand mehr der Spaß im Vordergrund. Niklas Conti steuerte eine selbstgebaute Rennkiste. „Ich konnte mich kaum auf das Rennen vorbereiten, da mir in diesem Jahr dafür die Zeit fehlte.“ So griff Conti auf das Gefährt zurück, mit dem er im Vorjahr an den Start ging und das er gemeinsam mit seinem Vater zusammenbaute. Niklas möchte das Rennen am Kirchberg nicht missen, hatte er doch schon beim Basteln viel Freude.

Zusätzliches Rennen auf Bierkästen

Anja Beyer fühlt sich ebenso dem Rennen gewachsen. „Mein Vati und meine Schwester haben mich tatkräftig unterstützt. Es sind die vielen Kleinigkeiten bis hin zur Bemalung, die eine Seifenkiste ausmachen“, sagt Anja Beyer.

Doch nur das Rennen mit den Seifenkisten war den Glastenern zu wenig Action. Auch, wenn das sogenannte Bierkästenrennen nicht so schnell verlief, stieg die Spannung der Frauen und Männer, die Bierkasten um Bierkasten stapelten, um darüber ans Ziel zu gelangen. Übrigens fanden sich schnell Besucher ein, die beide Rennen hautnah miterleben konnten.

Michael Haase zeigte sich über die rege Teilnahme nicht nur bei den Besuchern, sondern ebenso bei den Akteuren erfreut. „Wenn genügend Geld aus den Einnahmen, wie beispielsweise Getränkeverkauf und Spenden zusammengekommen ist, wollen wir im nächsten Jahr unser Parthenfest neu beleben“, hebt er hervor.

Von René Beuckert