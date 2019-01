Frohburg/Kohren-Sahlis

Wenn eine mehr als 1000 Jahre alte Stadt ihre Eigenständigkeit aufgibt, bedeutet das nicht zwangsläufig das Ende der Geschichte. Davon ist Siegmund Mohaupt ( CDU), letzter Bürgermeister von Kohren-Sahlis und heute Ortsvorsteher, nach dem ersten Jahr, da die Töpferstadt Teil von Frohburg ist, überzeugt.

„Traurig bin ich immer noch, dass wir aufgeben mussten. Daran wird sich nichts ändern. Aber in Anbetracht der finanziellen Mittel, die uns fehlten und die wir jetzt haben, war es der einzige richtige Weg.“

Die letzten selbstständigen Jahre von Kohren-Sahlis habe ein strikter Sparkurs gekennzeichnet, zu dem man verdonnert gewesen sei, resümiert Mohaupt. Wirkliche Spielräume, um etwas zu gestalten, habe es kaum noch gegeben: „Das Zusammengehen mit Frohburg aber hat neue Perspektiven eröffnet – für die Gesamtstadt und das Kohrener Land.“ Das müsse man anerkennen, auch wenn der Findungsprozess „etwas holprig“ gewesen sei.

Frohburger Stadtrat agiere auf Augenhöhe mit Kohren-Salis

Siegmund Mohaupt, letzter Bürgermeister von Kohren-Sahlis, jetzt Ortsvorsteher. Quelle: Jens Paul Taubert

Längst agiere man auf Augenhöhe – auch im Frohburger Stadtrat, in dem der Ortsvorsteher neben mehreren anderen Kohren-Sahliser Parlamentariern mitarbeitet. Die wichtigsten Schwerpunkte, die in der Eingliederungsvereinbarung beider Kommunen stünden und die man zum Teil in Kohren-Sahlis noch angestoßen habe, würden umgesetzt oder seien es bereits.

Ein Beispiel sei die Sanierung des Jahnshainer Feuerwehr-Depots. Er freue sich, dass auch Georg-Ludwig von Breitenbuch, Stadtrat und Landtagsabgeordneter der CDU, sich in Dresden dafür eingesetzt habe. Im Jahr 2019 stehe die Trauerhalle auf dem Kohrener Friedhof auf dem Plan; gemeinsam mit dem Landkreis kümmere sich die Kommune um den Ausbau der Schulstraße.

Zusammenschluss beider Städte bündele Verwaltungskompetenz

Der Zusammenschluss beider Städte bündele zweifellos Verwaltungskompetenz, sagt Siegmund Mohaupt. Im gewachsenen Stadtrat erlebe er eine erfrischende Debatten-Kultur und das Bewusstsein, „dass wir uns gemeinsam mit den anderen Abgeordneten für ganz Frohburg mit seinen 33 Ortsteilen verantwortlich fühlen“.

Mit Blick auf die Neuwahl von Ortschafts- und Stadtrat wünscht er sich deshalb, „dass sich auch ein paar Jüngere finden, die uns in diesen Gremien unterstützen“. Der Ortschaftsrat, der künftig über acht Sitze verfügt, sei unverzichtbar in einer so großen Kommune. Er selbst stelle sich dieser Verantwortung und stehe erneut zur Verfügung für den Ortschaftsrat und den Stadtrat.

Von Ekkehard Schulreich