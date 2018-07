Eschefeld

Auf der Bundesstraße 7 ist am Sonntagnachmittag ein 58-Jähriger so schwer verletzt worden, dass er in der Klinik an den Folgen verstarb. Der Mann war laut Polizei gegen 15.30 Uhr mit seinem Motorrad in Richtung Eschefeld unterwegs, als eine 70-Jährige ihr Auto auf der Strecke wenden wollte und ihn übersah. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen und musste mit einem Hubschrauber ins nächste Krankenhaus geflogen werden.

Die Unfallverursacherin und ihre Beifahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die B7 war bis 19.30 Uhr gesperrt. Gegen die 70-jährige Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall eingeleitet.

Von anzi/thl