Motorradfahrerin stirbt bei Unfall auf der Autobahn 72 nahe Geithain

Geithain. Ein tödlicher Unfall hat am Sonntag den Verkehr auf der Autobahn 72 lahm gelegt. Wie die Polizei mitteilte, war eine Seitenwagenmaschine nahe der Ausfahrt Geithain in die Leitplanke geprallt. Die 49-jährige Beifahrerin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der ebenfalls 49-jährige Fahrer des Motorrades wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Den Angaben zufolge hatte ein 28-jähriger Autofahrer nach dem Überholen die Maschine übersehen und beim Einscheren auf die rechte Spur abgedrängt. Die Autobahn musste mehrere Stunden in Richtung Leipzig gesperrt werden.

Von LVZ