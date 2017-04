Bad Lausick. Ein Wiederhören mit Schlagersänger Hartmut Schulze-Gerlach, als Muck vor allem gesetzteren Jahrgängen ein Begriff, verspricht das nächste Bad Lausicker Brunnenfest. Für das jüngere Publikum stehen Marcapasos und Janosh auf der „Schmetterling“-Bühne. Der musikalische Bogen zeigt: Das Fest, das vom 30. Juni bis zum 2. Juli gefeiert wird, will erneut für Besucher jeden Alters etwas bieten. Dabei setzen Steffen Rühling und Ronald Till, die das traditionsreiche Fest im Auftrag der Stadt zum fünften Mal organisieren, konsequent auf eine bewährte Grundstruktur: Tanzparty, Unterhaltung, Familienangebote - eingebettet in die besondere Atmosphäre des Kurparks.

„Das Brunnenfest ist unser Stadtfest. Es ist für die Bad Lausicker wie die Kurgäste ein jährlicher Höhepunkt“, sagt Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos). Viele würden sich das Wochenende frei halten, um sich hier zu treffen und miteinander zu feiern. Das Brunnenfest, dessen Ursprünge bis in die letzten Jahre des 19. Jahrhunderts zurückreichen und das im Laufe der Jahrzehnte manche Wandlung erfuhr, sei durchaus ein Bad Lausicker Markenzeichen. Die Besucherzahlen seien stetig nach oben gegangen. Das Zusammenspiel mit den Organisatoren funktioniere. Das wisse man zu schätzen.

„Die Haupt-Acts sind gebucht. Jetzt geht es an die vielen Details, die ebenso zum Brunnenfest gehören“, sagte Rühling. Dabei hätten die Veranstalter auch die Werbung um Unterstützung bei der heimischen Wirtschaft im Fokus. Rund ein halbes Hundert Unternehmen aus Bad Lausick und der Region engagieren sich zum Teil schon seit Jahren. Zudem wolle die Stadt bei ihren Partnern für das Brunnenfest werben.

„Butterfly effects“ ist der Auftakt-Abend des Festes überschrieben. Neben Marcapasos und Janosh stehen Anstandslos & Durchgeknallt, das gemeinsame Musikprojekt der DJs Maria und Olli, Koby Funk und Lokalmatador Tonsen auf der Bühne. Höhepunkte des Sonnabends-Programms sind die Limit-Live-Band und Stimmungskanone Kevin, ausgewiesenes Andreas-Gabalier-Double. „Letzteren haben sich viele Bad Lausicker gewünscht. Schön, dass das klappt“, sagt Rühling. Besser klappen als am Freitagabend 2016 werde auf jeden Fall der Ausschank: „Wir sind jetzt auf diese Riesen-Resonanz besser eingestellt, ordern zusätzliches Personal.“ Muck und Biba & die Butzemänner sind die Attraktionen des Fest-Sonntags, ehe ein Feuerwerk das Brunnenfest beschließt.

Apropos Feuer: 10 000 brennende Teelichte waren über Jahrzehnte ein Markenzeichen des Bad Lausicker Festes. Dass sie zuletzt nicht brannten, lag an dem glühend heißen Sommer 2015 und an der Schwierigkeit, Helfer zum Entzünden zu finden. „Wir wollen versuchen, das erneut ins Leben zu rufen“, so Bürgermeister Hultsch. Ob es tatsächlich gelinge, lasse sich aber noch nicht sagen. Zu jenen, die sich nicht nur um die Tradition sorgten, sondern in Fragen Sicherheit Partner des Festes sind, zählt die Bad Lausicker Feuerwehr. Für Rühling und Till ein guter Grund, 750 Euro aus dem Fest-Erlös 2016 jetzt der Truppe um Wehrleiter Tomy Klisch zukommen zu lassen: „Wir wissen diese Hilfe wohl zu schätzen.“

Von Ekkehard Schulreich