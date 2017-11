Musikvereinsball in Geithain steigt am Sonnabend

Geithain. Das Nachwuchs-Ensemble des Musikvereins Geithain hat am Sonnabend einen großen Auftritt: Dann spielen die Mädchen und Jungen im Rahmen des Vereinsballs vor einem vielköpfigen Publikum mehrere Stücke. Zudem werden sie einen Titel gemeinsam mit dem Blasorchester des Vereins zum Besten geben. Bei den wöchentlichen Proben konzentrieren sich die Heranwachsenden deshalb auf diese Veranstaltung.

„Gemeinsam mit anderen zu musizieren, motiviert“, sagt Clemens Hönig, der nicht nur das Nachwuchs-Ensemble betreut, sondern zugleich auch die Geithainer Außenstelle der Kunst-und Musikschule „Ottmar Gerster“ leitet. Die Bildungseinrichtung des Landkreises sorgt für die musikalischen Kompetenzen. Eine Zusammenarbeit, die seit vielen Jahren hervorragend funktioniert und die für beide Seiten – die Musikschüler wie für den Musikverein mit seinen verschiedenen Formationen – ein Gewinn ist.

Querflöte, Klarinette, Trompete, Flügelhorn, Tenorsaxofon – diese Instrumente sind im Nachwuchs-Ensemble zur Zeit zu hören. „Ein Schlagzeug fehlt uns im Augenblick“, sagt Hönig. Unterrichtet werden die Mädchen und Jungen aus Geithain und der Region von Lehrern der Musikschule. Der Verein ermöglicht ihnen, sich im Ensemble zu vervollkommnen mit der ausdrücklichen Option, bei Eignung später auch in das große Blasorchester nachzurücken. „Dabei lässt sich vieles lernen, was man im Einzelunterricht nicht vermitteln kann. Vor allem aber macht es Spaß, mit anderen Musik zu machen“, so Hönig. Nach zwei, drei Jahren seien die meisten so weit, in das große Orchester zu wechseln. Personalnöte, wie sie manche Vereine umtrieben, habe man in Geithain in dieser Ausprägung deshalb nicht.

Beim Vereinsball, der am Sonnabend, 19 Uhr, im Bürgerhaus beginnt, sind neben dem Nachwuchs und dem Blasorchester auch die Bigband und „Giten 100“ zu erleben. Letztere spielen zum Tanz auf. Der Ball steht allen Mitgliedern und Freunden des Musikvereins offen. Gepflegte Gastronomie rundet den Ball ab, wird angekündigt. Wer noch keine Karten hat: Restkarten sind an der Abendkasse zu haben.

Von Ekkehard Schulreich