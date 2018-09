Frohburg/Tautenhain

Ende September, so das Wetter mitspielt, könnte der Windpark auf dem Höhenzug zwischen Tautenhain und Ebersbach wieder komplett sein. Dann ist jene Windkraftanlage, die im April nach einem Blitzschlag Feuer gefangen hatte und komplett zerstört worden war, ersetzt.

Alles steht bereit zur Montage der neuen Windkraftanlage bei Tautenhain, die ein Feuer im April zerstört hatte. Quelle: Jens Paul Taubert

„Die Anlage wird in den nächsten 14 Tagen montiert“, sagt der Tautenhainer Unternehmer Peter Hennemann, der die Windräder betreibt. Die neue Anlage besitze die selbe Leistung wie die vorige: 800 Kilowatt. Dass ein Blitz den Brand des Generators in 70 Metern Höhe verursachte, stehe außer Zweifel. Das abschließende Schadensgutachten aber stehe noch aus.

In der Nacht zum Freitag wurde in Tautenhain das neue Turbinenhaus via Tieflader angeliefert. Der Kran, der die Technik in luftige Höhe hieven wird, steht seit Tagen bereit. Wann die Montage erfolge und wie lange sie dauere, so Hennemann, hänge unter anderem vom Wind ab.

Schaden von rund eine Million Euro

Der Brand des Generators hatte am Nachmittag des 11. Aprils für Aufsehen gesorgt. Der Rauch war im Leipziger Land weithin zu sehen. Die Feuerwehr, mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, hatte keine Chance, die Flammen zu bekämpfen. Sie konzentrierte sich auf die Absicherung des Windrad-Umfelds und auf das Ablöschen der Reste der aus einem Faserkunststoff gefertigten Rotorblätter, die brennend herabstürzten. Der Schaden des Brandes war damals auf rund eine Million Euro geschätzt worden.

Von es