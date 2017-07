Nach Orgelsommer geht es in Geithain mit prall gefülltem Musikprogramm weiter

Geithain. Glückliche Geithainer! Als Alternative zum bislang wiederholt durchwachsenen meteorologischen Sommer konnten sie sich in diesem Jahr einmal mehr musikalisch vom Orgelsommer verwöhnen lassen. Letztmalig am Sonnabendnachmittag, an dem der Geithainer Pflegedienst-Inhaber Stephan Thane in die Tasten der Nikolaikirche-Orgel griff.

An den drei Wochenenden zuvor hatten dies bereits Wieland Meinhold mit Unterstützung der Sopranistin Mirjam Meinhold, Friedrich Pilz gemeinsam mit dem Trompeter Alexander Lenk sowie der Geithainer Kantor Janko Bellmann getan. Letzterer zog ein gemischtes Fazit der diesjährigen Auflage dieser Musikveranstaltung, die im Zusammenhang mit dem Orgelneubau im Jahr 2005 vom mittlerweile verstorbenen Ex-Kantor Hans-Werner Kühn ins Leben gerufen worden war. „Die ersten beiden Runden waren leider nur sehr spärlich besucht“, berichtet Bellmann. „Beim dritten Konzert wollten dann so viele Konzertbesucher das Angebot einer Führung durch die unterirdischen Gänge der Stadt nutzen, dass wir an unsere Kapazitätsgrenzen gelangt sind“, sagt der 34-Jährige, der seit 2009 als Kantor in Geithain tätig ist.

In dieser Funktion kann Janko Bellmann die Werbetrommel für ein prall gefülltes musikalisches Programm in Geithain in der zweiten Jahreshälfte rühren. Der Auftakt dazu erfolgt vom 18. bis 20. August im Rahmen der Israel-Tage im Bürgerhaus, die mit jeder Menge musikalischer Aspekte gespickt sind. Daran schließt sich am 2. September unter dem Motto „Querbeet“ ein Konzert mit dem Geithainer Posaunenchor an. Auf dieses folgt am 28. September ein Auftritt der Formation „Gregorian Voices“, bevor am 27. Oktober der Startschuss für ein fünftägiges Fest rund um das Reformationsjubiläum fällt. „Auch hierbei wird sehr viel Musik im Spiel sein“, kündigt Bellmann schon mal an. So werde es ein Kindermusical ebenso wie ein modernes Oratorium mit Chor und Band geben. „Den Abschluss wird dann am 31. Oktober ein Konzert mit dem Ensemble La Protezione della Musica bilden“, so der Geithainer Kantor.

Von Roger Dietze