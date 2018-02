Nach Sturmschaden: Nenkersdorf sammelt Spenden für neuen Spielplatz

Beim Orkan Friederike sind in Nenkersdorf Bäume auf den Spielplatz gestürzt. Rutsche und Schaukel wurden demoliert. In Abstimmung mit der Frohburger Stadtverwaltung startet der Ortschaftsrat jetzt eine Spendenaktion in Nenkersdorf und im traditionell eng verbundenen Nachbarort Schönau – für einen neuen Spielplatz.