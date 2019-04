Penig/Langenleuba-Oberhain

Zwei Dutzend Eltern und Jugendliche aus Langenleuba-Oberhain und Umgebung trafen sich am Dienstag mit Mittelsachsens Landrat Matthias Damm ( CDU), um über Konsequenzen aus dem tödlichen Schulweg-Unfall auf der alten B 175 Mitte März zu sprechen.

Damals war dort ein 11-jähriges Mädchen von einem Auto erfasst worden, als es beim Wechsel von einem Schulbus in den anderen die viel befahrene Straße überquerte. An der Runde im Landratsamt nahmen auch der Peniger Bürgermeister Thomas Eulenberger ( CDU), Mitarbeiter von Kreisbehörden, der Polizei, des Verkehrsverbundes Mittelsachsen (VMS) und von Regiobus teil.

Mittelsachsens Landrat Matthias Damm (CDU) sprach mit Elternvertretern über sicherere Schulwege in der Region. Quelle: Dirk Wurzel

Landrat Matthias Damm : Gemeinsam Lösungen finden

„Mir war es wichtig, dass die Eltern ihre Anliegen im direkten Gespräch erläutern können und wir gemeinsam eine Lösung für die Schülerbeförderung und die Schulwegsicherheit finden“, sagte Damm. Die seit April gültige Variante, der zufolge in Narsdorf nicht mehr auf offener Straße bei Oberhain umgestiegen werde, betrachteten die Eltern als nicht als Dauerlösung. Man habe sich verständigt, eine Änderung der Linienführung im Zusammenhang mit dem Fahrplanwechsel zum Beginn des neuen Schuljahres zu prüfen.

Eltern: Bus muss wieder durchs Dorf rollen

„Der Schulbus muss durch die Dörfer fahren, damit die Kinder nicht im Nirgendwo aussteigen. Das ist uns wichtig", bestätigte Elternsprecher Klaus Michael. „Daher bleibt unsere Forderung, dass die Buslinie umgelegt wird hinein nach Oberhain.“ Das sei „die beste, weil sicherste und kostengünstigste aller Optionen“. Sollte sie scheitern, müsse eine Umsteigemöglichkeit in Höhe des alten Bahnhofes Oberhain geschaffen werden.

Elternsprecher Klaus Michael an der Schulbushaltestelle, an der eine Elfjährige tödlich verunglückte. Quelle: Ekkehard Schulreich

Um die Schulwege sicherer zu machen, stelle man zusätzliche Schilder auf, so der Landrat. Die Zeichen „Achtung Kinder“ mit Verweis auf die Schulbus-Zeiten 6 bis 17 Uhr an Schulbus-Haltestellen installiere man unter anderem in Obergräfenhain, Niedersteinbach und Wernsdorf. „Die Beschaffung dauert acht bis zehn Wochen.“ Das Treffen bezeichnete der Landrat als sachlich und konstruktiv: „Wir sind an zukunftsfähigen Lösungen interessiert und arbeiten zusammen intensiv daran.“

An der Grundschule Langenleuba-Oberhain gilt jetzt Tempo 30. Quelle: privat

„Es wurde auf Augenhöhe miteinander gesprochen“, bestätigte Klaus Michael. Man werde die Verantwortlichen an ihrem Handeln messen und das große Thema Sicherer Schulweg im Fokus behalten. „Das Gespräch hat mich persönlich wieder sehr aufgewühlt. Es werden wieder nur preiswerteste Lösungen gesucht. Zusätzliche Busse, die die Kinder in annehmbaren Zeiten in ihre Wohnorte fahren können, werden ausgeschlossen“, dämpfte Elternsprecherin Kerstin Käseberg jede Euphorie.

Das grundsätzliche Problem der Schülerbeförderung – Heranwachsende morgens und nachmittags über weite Strecken und unter Verschleiß von Lebenszeit durch die Lande zu fahren – werde leider „weder verstanden noch angegangen“. Käseberg würdigte den Einsatz des Peniger Bürgermeisters Thomas Eulenberger ( CDU); der hatte jetzt die Ausweisung von Tempo 30 vor der Oberhainer Grundschule veranlasst.

Bürgermeister: Haltestelle sicherer machen

Er sei mit der kurzfristigen Lösung, dem Umstieg der Schüler in Narsdorf, zufrieden, sagte Eulenberger. Die Herrichtung einer Aufstellfläche an der Bushaltestelle, an der der tödliche Unfall geschah, sei eine Verbesserung für alle Fahrgäste, diese Haltestelle benutzen. „Langfristig wollen wir eine neue Haltestelle mit einiger Entfernung zur ehemaligen B 175 beziehungsweise zum Schuljahresbeginn eine Linienführung durch Langenleuba-Oberhain.“

Von Ekkehard Schulreich