Penig/Chemnitz

Er wird den Tag vermutlich nicht wieder vergessen. Am 19. März erfasste ein 21-jähriger Autofahrer ein Mädchen, das gerade bei Oberhain aus dem Schulbaus ausgestiegen war und die Bundesstraße überqueren wollte. Die Elfjährige starb im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen. Gegen den jungen Mann aus dem Landkreis Leipzig laufen Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung, wie die Staatsanwaltschaft in Chemnitz gegenüber der LVZ bestätigt.

Gefährliche Haltestelle direkt an der B 175

Ob die zulässige Geschwindigkeit an dieser Stelle überschritten wurde, kann der Polizeisprecher in Chemnitz bisher noch nicht beantworten. Die Ermittlungen laufen, Gutachter seien noch bei der Arbeit. Hinweise auf Alkohol- und Drogeneinfluss gäbe es nicht. An der betreffenden Stelle ist eine Höchstgeschwindigkeit von 70 Kilometern pro Stunde erlaubt. Außerdem gilt laut Straßenverkehrsordnung Schritttempo „an gekennzeichneten Schulbussen, die an Haltestellen halten und Warnblinklicht eingeschaltet haben.“

Elternvertreter warnten aber bereits seit vergangenem Jahr vor der Stelle, an die der Schulbushalt verlegt wurde. Sie befindet sich direkt an der B 175 und ist lediglich durch ein Schild auf einem Rasenstreifen gekennzeichnet. Die Schülerinnen und Schüler müssen anschließend die Landstraße überqueren, um ins Dorf zu kommen.

Von lvz/afs