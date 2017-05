Frohburg/Hopfgarten. Ums Leben kam ein Radfahrer am Montagnachmittag kurz vor 16 Uhr nahe Hopfgarten. Der 66-Jährige war mit seinem Rad von Buchheim nach Hopfgarten unterwegs. 100 Meter vor dem Bahnübergang am Haltepunkt kippte er nach der Beobachtung eines Zeugen vom Rad und stürzte. Der Zeuge, der nach Polizeiangaben an der geschlossenen Bahnschranke warten musste, alarmierte sofort Rettungskräfte und Polizei.

Die Rettungsleitstelle forderte einen Rettungshubschrauber aus Zwickau an. Der setzte einen Notarzt an der Unglücksstelle ab. Dem Notarzt sei es aber nicht gelungen, den Verunfallten zu reanimieren, sagte Maria Braunsdorf, Sprecherin der Polizeidirektion, der LVZ. „Die Einzelheiten der Todesursache zu klären, ist jetzt Aufgabe der Rechtsmedizin.“

Möglicherweise habe der Mann gesundheitliche Probleme gehabt, die zum Sturz und zum Tod führten. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt. Während des Rettungseinsatzes war die schmale Straße zwischen dem Bad Lausicker Ortsteil Buchheim und dem Frohburger Ortsteil Hopfgarten voll gesperrt.

Von Ekkehard Schulreich