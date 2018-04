Narsdorf: Anwohner tappen auf Baustelle immer wieder im Dunkeln

Geithain/Narsdorf. Jede Menge Ärger gibt es derzeit offenbar in der Unteren Dorfstraße in Narsdorf. Die Kreisstraße wird gegenwärtig im Auftrag des Landkreises Leipzig erneuert. Mit Folgen für die Anwohner. Die können, was bei Straßenbaustellen üblich ist, ihr Grundstücke teilweise nicht mit dem Auto erreichen. Hinzu komme aber, klagt Anwohner Karl-Heinz Schlichter, dass man zu Fuß am späten Abend oder zeitigen Morgen oft im Dunkeln tappe, weil die Straßenbeleuchtung nicht funktioniere. Und das nunmehr seit vier Wochen, wie Schlichter sagt.

Kreis ist zuständig

Auf Nachfrage in der Stadtverwaltung Geithain hörte er, die Stadt sei dafür nicht zuständig, weil der Kreis die Straße baue beziehungsweise die Baufirma die beschädigte Beleuchtung reparieren müsste. Von ihm angesprochene Bauleute hätten ihm gesagt, man habe nichts beschädigt.

Seitens der Stadt bestätigte Bauamtschefin Kerstin Jesierski die Haltung der Kommune. Weil die Untere Dorfstraße eine Baustelle des Kreises ist, sei der auch für den Ausfall der Beleuchtung der Ansprechpartner. Man wisse aber um das Problem und wolle sich erneut mit dem Kreis verständigen.

Dort sei man mit dem Thema „seit geraumer Zeit“ beschäftigt, weil im Zuge des Straßenbaus auch die Lichtmasten nach außen gerückt werden müssen, wie Landratsamtssprecherin Brigitte Laux auf Anfrage mitteilt.

Dürfte nicht das letzte Mal gewesen sein

Das, so Laux, wäre kein Problem, „wenn die Leitungen ordnungsgemäß verlegt wurden. Problematisch wird es dann, wenn die Stromkabel vor Urzeiten einfach im Asphalt verlegt wurden.“ Was in Narsdorf offenbar der Fall ist, weswegen die Leitungen immer wieder unabsichtlich zerstört werden. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen werde das nicht das letzte Mal gewesen sein, befürchtet die Sprecherin.

Der letzte Vorfall dieser Art ereignete sich am Mittwochabend. Ein Elektriker sei informiert worden. Die gute Nachricht: Voraussichtlich müsste die Beleuchtung am Wochenende wieder funktionieren, heißt es aus dem Landratsamt. Die schlechte: Nach Lage der Dinge wird eine Wiederholung nicht zu vermeiden sein, bedauert Brigitte Laux im Namen des Bauherren, des Landratsamtes.

Von André Neumann