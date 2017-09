Narsdorf: Bauverzug auf der Kreisstraße – Abschnitt zwei startet Montag

Geithain/Narsdorf. Voraussichtlich am 20. Oktober - und damit später als geplant - ist der erste Bauabschnitt der Narsdorf durchziehenden Kreisstraße geschafft. Die Freigabe sei am 23. Oktober geplant, sagt Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamtes. Der erste Abschnitt reicht vom Ortseingang aus Richtung Ossa bis zum Abzweig nach Rathendorf.

„Der aktuelle Verzug resultiert aus Problemen mit den schwierigen Untergrundverhältnissen“, so Laux. Um die nötige Tragfähigkeit herzustellen, sei ein Bodenaustausch erforderlich gewesen. Durch den hätten sich wiederum Konflikte mit dem zu flach liegenden Versorgungstrassen für Strom und Gas ergeben. Beide Leitungen habe man außer Plan umverlegen müssen. Beides sei nicht vorhersehbar gewesen und habe Zeit gekostet.

Weiterer Verzug sei eingetreten, weil es in einem unmittelbar an der Baustelle stehenden Gebäuden zu Rissen gekommen war. „Erschütterungsarmes Bauen durch Einsatz von Flüssigboden sowie technologische Anpassungen wie geringere Einbauschichtdicken und Verdichtung ohne Vibration habe das Haus geschützt und die Bausubstanz erhalten“, so Laux. Aber auch das habe zusätzlich Zeit in Anspruch genommen.

Noch vor dem Ende des ersten soll am 25. September bereits der nächste Bauabschnitt begonnen werden - mit dem Fräsen der alten Asphaltbefestigung im Bereich zwischen dem Rathendorfer Abzweig und der Grundschule. Insgesamt umfasst der Kreisstraßen-Ausbau auf einer Länge von 2,7 Kilometern fünf Bauabschnitte.

Von es