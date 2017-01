Narsdorf. Wenn Geithain voraussichtlich am 1. Juli um Narsdorf wächst, erhöht sich die Zahl der Abgeordneten im Stadtrat. Sechs Parlamentarier schicken die Narsdorfer in dieses Gremium. So sieht es die Eingliederungsvereinbarung vor, die zwar noch nicht unterschrieben, nach den Worten des Narsdorfer Bürgermeisters Andreas Große (parteilos) aber „mit Ausnahme einiger Details endverhandelt ist“. Deshalb schien es an der Zeit, dass der Gemeinderat am Donnerstagabend seine künftigen Abgeordneten für Geithain wählte. Zugleich stellte er damit klar, wer in einem Ortschaftsrat Narsdorf – der an die Stelle der drei bisherigen Ortschaftsräte Narsdorf, Ossa und Rathendorf tritt – die Interessen der neuen südlichen Ortsteile der Stadt wahrnimmt.

In nicht öffentlicher Sitzung hatten sich die im Narsdorfer Gemeinderat vertretenen Wählervereinigungen – Parteien sind im Parlament nicht präsent – bereits vor Weihnachten auf die Namen derjenigen aus ihrer Mitte verständigt, die ab dem Sommer im Geithainer Stadtrat Politik machen. „Hierbei spiegelt sich entsprechend der gesetzlichen Vorgaben der Anteil der Wählerstimmen bei der letzten Kommunalwahl wider“, sagte der Bürgermeister Große. Grund zu erneuter Diskussionen gab es nicht, die Wahl erfolgte in offener Abstimmung. Für die Freien Wähler Narsdorf/Dölitzsch rücken Doreen Gerhardt und Bob Schreiter in den Stadtrat (Ersatzperson ist Reinhard Gräfe), für die Wählervereinigung Ossa sind es Sören Petzold und Steffen Harzendorf (Ersatz: Steffen Lohmann). Die Unabhängige Liste entsendet Sabine Winkler (Ersatz: Holger Friedemann, Carsten Erler), die Wählervereinigung Rathendorf Lutz Hiller (Ersatz: Ulrich Voigt, Maria Krumbiegel, Frauke Singelmann). Der Geithainer Stadtrat, der aktuell 18 Abgeordnete zählt, wächst in Folge der Eingliederung auf 24. Allerdings nur bis zur nächsten Kommunalwahl, denn der Gesetzgeber sieht für Kommunen mit weniger als 10 000 Einwohnern 18 Parlamentssitze vor.

Der ehrenamtliche Bürgermeister Andreas Große fungiert künftig als Ortsvorsteher. Mitglieder des neu zu bildenden Ortschaftsrates sind Maria Krumbiegel und die Herren Gräfe, Lohmann, Friedemann, Erler und Voigt. Zudem benannte der Gemeinderat zwei Personen als Streitschlichter, die, sagte Große, „im Bedarfsfall die Interessen der früheren Gemeinde Narsdorf gegenüber der Stadt Geithain vertreten“ – und zwar in strittigen Fragen des Fusionsprozesses. Man habe sie aus dem Kreis derjenigen ausgewählt, die im Eingliederungsausschuss die Fusion mit Geithain vorbereiteten und deshalb im Stoff stünden. Streitschlichter sind Steffen Lohmann und Andreas Große.

Da die Tage der Narsdorfer Eigenständigkeit zählbar werden, erinnerte in der Einwohnerfragestunde der Rathendorfer Herbert Legel die Gemeinderäte an Hausaufgaben, den schlechten Zustand kommunaler Straßen betreffend. Die Kleine Seite in Rathendorf habe zahlreiche Risse; die bereits für 2017 zugesagte Oberflächenbehandlung der Fahrbahndecke dürfe keinesfalls unter den Tisch fallen, mahnte er. Dringlich sei zudem der Ausbau der ramponierten Kreisstraße innnerhalb Rathendorfs. Hier sollte der Rat gegenüber dem Kreis mehr Druck machen: „Dass sich hier nichts tut, ist nicht befriedigend. Das schürt die Verdrossenheit unter den Leuten.“

Die Reparatur der Kleinen Seite behalte man im Blick, sagte Andreas Große. Was die Kreisstraße angehe: „Die Planung ist fertig.“ Schon vor Jahren habe der Kreis den langen Abschnitt zwischen Oberpickenhain und dem Abzweig nach Jahnshain am Dorfgemeinschaftshaus überplant – inklusive einer zu erneuernden Brücke. Dann aber seien 2013 das Hochwasser und die zu regulierenden Schäden dazwischen gekommen. Der Ausbau hänge an der – begrenzten – Finanzkraft des Kreises. Zudem beginne der Landkreis in diesem Jahr mit dem Ausbau der Kreisstraße in Narsdorf, gehe die Stabilisierung und Verbreiterung der Straße in Ossa an. Mehr könne man aktuell nicht verlangen, und mehr lasse sich zur selben Zeit auch verkehrstechnisch gar nicht bewerkstelligen.

Von Ekkehard Schulreich