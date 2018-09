Geithain/Narsdorf

Die Rathendorfer, Ossaer, Narsdorfer sind seit Sommer 2017 Bürger der Stadt Geithain. „Im Alltag merkt man da keinen Unterschied. Man hat die gleichen Anlaufstellen wie vor der Eingemeindung“, versucht sich Steffen Lohmann, erst Gemeinderat, nun Ortschaftsratsmitglied, in Wenigossa zu Hause, in einer Bilanz.

An der Buswendeschleife tut sich was

Die Stadt und die südlich gelegene Gemeinde seien über Jahre schon durch die Verwaltungsgemeinschaft eng verbunden, aber auch durch viele gewachsene Beziehungen. „Dass die Sache mit der Buswendeschleife jetzt in die Gänge kommt, ist gut“, sagt er mit Blick auf das Areal der alten Waage in Wenigossa. Hier dreht der Schulbus. Geithain kauft die ramponierte Fläche und will sie ausbauen.

Streit um Feuerwehr-Satzung ärgert

Was Lohmann dagegen ärgert, ist der monatelange Streit im Geithainer Stadtrat um die Feuerwehr-Satzungen, der erst kürzlich beigelegt werden konnte: „Der Bürgermeister weiß gar nicht zu schätzen, in welcher luxuriösen Situation er mit den Feuerwehren ist. Das Engagement dieser Ehrenamtlichen verdient mehr Respekt.“ Schließlich stünden die den Menschen nicht nur bei Gefahren zur Seite, sondern hielten auch die Dorfgemeinschaften zusammen.

Andreas Große: Viel Positives

„Dass die Eingliederung in die Stadt Geithain aus der Not heraus geboren war, wissen wir alle“, meint Andreas Große, letzter Narsdorfer Bürgermeister, der seither als Ortsvorsteher fungiert. Am Anfang habe es ein bisschen gehakt, aber inzwischen sehe er eine Menge Positives: Die Planungen für das Wohngebiet Am alten Sandweg würden endlich zum Ziel geführt, so dass sich bald junge Familien ansiedeln könnten.

Der Hof an der Grundschule werde neu gestaltet. Der von Pendlern stark frequentierte Bahn-Haltepunkt bekomme einen zusätzlichen Parkplatz. Der jetzt ins Auge gefasste mehrere Millionen Euro schwere Umbau der alten Mittelschule zu einer Art Kinderzentrum sei eine charmante Idee, „auch wenn das noch ein bisschen perspektivisch ist“.

Kritik am Umgang mit dem Ehrenamt

Die Straßenreinigungssatzung bringe indes manchem Eigentümer Erschwernisse, so Große. Das sei allerdings keine Geithainer Erfindung; in den Nachbardörfern Obergräfenhain und Breitenborn müsse man seit vielen Jahren damit leben. „Was ich nicht gut finde, ist der Umgang mit dem Ehrenamt.“ Gerade die Feuerwehr-Frauen und -Männer verdienten größere Wertschätzung. So habe man es in Ossa, Rathendorf und Narsdorf stets gehalten und sei gut damit gefahren. Die Wehren seien motiviert, gut ausgestattet und schlagkräftig: „Da sollten wir nicht an der falschen Stelle sparen.“

Voigt: Manches ließ sich früher schneller lösen

Dass sich nach der Eingemeindung für die Bürger spürbar wenig änderte, sei ein gutes Zeichen, konstatiert Ulrich Voigt, Ex-Ortsvorsteher von Rathendorf. „Manche Dinge ließen sich früher aber auf kürzeren Wegen und damit schneller lösen.“ Den Ortschaftsrat betrachtet er als wichtiges Gremium, das die Brücke sei zwischen den Dörfern und dem Geithainer Stadtrat samt Verwaltung. Deshalb müsse es bei der Kommunalwahl 2019 Ziel sein, dieses Gremium wieder neu zu besetzen.

Von Ekkehard Schulreich