Narsdorf/Geithain. Gesiegelt und unterschrieben haben die Bürgermeister von Narsdorf und Geithain, Andreas Große (parteilos) und Frank Rudolph (UWG), am Montagabend jenen Vertrag, der Narsdorf, Ossa und Rathendorf zu neuen Geithainer Stadtteilen macht. Der historische Augenblick war wenig spektakulär eingebettet in die letzte Sitzung des Gemeinschaftsausschusses. Der steht für die Belange der Verwaltungsgemeinschaft, die beide Kommunen seit Jahren schon eng verbindet, und er löste sich nach der Unterschrift des Eingliederungsvertrages zum 1. Juli folgerichtig auf.

Die beiden Bürgermeister haben den Vertrag am Montag unterschrieben. Quelle: Andreas Döring

„Eine Liebesheirat ist es nicht. Aber das Zusammengehen ist notwendig, wir haben keine Alternative“, sagte Andreas Große und verhehlte nicht, dass die Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung Narsdorfs ihm nicht leicht falle. Geithain aber sei ein erprobter Partner für die Zukunft; man arbeite seit Langem gut und konstruktiv zusammen.

Dass die an der Südgrenze des Landkreises Leipzig liegende Landgemeinde die Fusion mit der Stadt Geithain sucht, liegt in den Finanzen begründet. Große macht vor allem die sächsische Landespolitik dafür verantwortlich, dass kleinen Kommunen förmlich der Geldhahn zugedreht werde.

„Ich denke, das Zusammengehen gelingt. Es stehen einige Dinge an, die in Geithain getan werden müssen, und einige, die in Narsdorf zu tun sind“, sagte Frank Rudolph. Das gehe man jetzt gemeinsam an. Seine erfreuliche Botschaft: „Geithain verringert durch den vollzogenen Verkauf kommunaler Wohnungen seine Verschuldung deutlich und kann mit Narsdorf gleichziehen. Das zu diesem Zeitpunkt zu schaffen, hatte ich mir vorgenommen.“

Die Pro-Kopf-Verschuldung Narsdorfs liegt bei 190 Euro. Jene von Geithain sinkt durch Verkauf der kommunalen Wohnungen im Neubaugebiet, dessen Erlös jetzt die vorzeitige Abzahlung von Krediten erlaubt, auf 181 Euro. Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung sächsischer Kommunen liegt um ein Mehrfaches höher.

Von Ekkehard Schulreich