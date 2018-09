Heiße Öfen, nasskaltes Wetter: Das Rennwochenende bot in Frohburg jede Menge Höhepunkte. Trotz des Dauerregens säumten Tausende Zuschauer die Strecke. Auf dem Dreieck ging es zuweilen stürmisch zu. So manch Fahrer scheiterte allerdings an den Bedingungen.