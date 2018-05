Geithain

Für seine neue Ausstellung im Geithainer Pulverturm hat Uwe Gerschler extra ein neues Bild in Öl gemalt. Es zeigt das markante Bauwerk der einstigen Geithainer Stadtbefestigung. Der Bildungsträger FAW, der das historische Gemäuer mit einer Gruppe junger Frauen und Männer ohne Berufsabschluss behutsam herrichtet und für die Öffentlichkeit wieder zugänglich macht, hat das Bild prompt auf das Plakat zur Schau gesetzt.

Regelmäßige Öffnungszeiten im Sommer

Eröffnet wird die am Sonnabend, 14 Uhr. Im Juni, Juli und August können Ausstellung und Turm an jedem ersten und dritten Wochenende zwischen 14 und 18 Uhr besichtigt werden.

Der 50-Jährige, in Großpösna zu Hause, hat sich malend auf historische Gebäude spezialisiert, malt inzwischen aber auch gern Felsformationen in der Sächsischen Schweiz, wo er wandernd unterwegs ist. Gerschler, Bühnentischler an der Leipziger Oper, bezeichnet sich als Autodidakt. Vor anderthalb Jahrzehnten begann er zu malen.

Auch Motive aus dem Geithainer Umland

Vor zwei Jahren trat er mit diesem Hobby in Grimma erstmals vor Publikum: In der Georgenkapelle waren Ansichten von 45 sächsischen Burgen, Kirchen und Landschaften zu sehen, klassisch in Öl gemalt.

In Geithain will er an die 40 Bilder zeigen, darunter Motive aus dem Geithainer Umland und dem nahen Muldental. Während des Geithainer Stadtfestes am 16. und 17. Juni ist Gerschler in seiner Ausstellung im Pulverturm anzutreffen.

