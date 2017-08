Neue Heimat Geithain: Flüchtlinge lernen deutsch, um sich eine Zukunft aufzubauen

In einem Land, in einer fremden Kultur, ohne ausreichende Sprachkenntnis Fuß zu fassen – für Flüchtlinge ist das eine komplexe Herausforderung. In der Geithainer Paul-Guenther-Schule werden sie seit anderthalb Jahren auf diesem Weg begleitet. Thomas Saalfeld, der die besondere Klasse leitet, sieht bei den meisten deutliche Erfolge.