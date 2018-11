Penig/Wernsdorf

Wird in der Peniger Region ein Rettungswagen angefordert, rückt er seit 1. November vom Gewerbegebiet Wernsdorf aus. Auf einem von der Stadt Penig erworbenen Gelände entstand in den vergangenen Monaten eine neue Rettungswache. Das bisher genutzte Gebäude in der Peniger Innenstadt genügte nicht mehr den Erfordernissen. Das vom Landkreis Mittelsachsen errichtete neue Gebäude wurde dem Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Rochlitz, am Donnerstag zur Nutzung übergeben. Die Kosten des Neubaus liegen bei rund 1,8 Millionen Euro – und sowohl im Budget- als auch Zeitrahmen.

Nun optimale Bedingungen

Untergebracht werden im Neubau zwei Rettungs- und ein Krankentransportwagen sowie Reservefahrzeuge. Das neue Gebäude beherbergt außerdem eine Waschgarage mit Desinfektions- sowie Aufenthalts-, Umkleide-, Sanitär- und Lagerräumen. „So sind optimale Bedingungen für die tägliche Aufgabenerfüllung und Ausbildung im Rettungsdienst entstanden. Moderne Strukturen und Bedingungen sind sehr wichtig – auch für die 18 Mitarbeiter und drei Auszubildenden, die sich tagtäglich selbstlos für das Wohl anderer einsetzen“, sagte Landrat Matthias Damm (CDU) bei der festlichen Übergabe.

Altes Gebäude entsprach nicht mehr den Anforderungen

Nötig wurde der Bau durch geänderte Normen und Aufgabenprofile im Rettungsdienst. „Das Bestandsgebäude hätte unter wirtschaftlichen Aspekten nicht an den jetzigen Standard für eine Rettungswache angepasst werden können", sagt Kreissprecher André Kaiser. Die Kosten für die Investition wurden zum Großteil von den Krankenkassen getragen. Der Landkreis ist Träger des Rettungsdienstes im Landkreis Mittelsachsen.

Bau hat Mitte 2017 begonnen

Die Stadt Penig hatte dem Landkreis ein fast 2200 Quadratmeter großes Areal auf dem Gewerbegebiet verkauft. Mitte 2017 begann der Bau der Rettungswache. Im Untergeschoss wurden vier Stellplätze, eine Waschgarage, ein Desinfektionsraum, Lagerräume für Kfz und medizinisches Verbrauchsmaterial sowie ein Apothekenraum geschaffen. Im Obergeschoss befinden sich ein Aufenthaltsraum mit Küche, zwei Ruheräume, ein Büro für den Leiter der Rettungswache, Abrechnungsmöglichkeiten sowie Umkleide- und Sanitärräume. Kaiser: „Bedingt durch die Energie-Einsparverordnung wurde ein besonders hohes Maß an Wärmedämmung eingehalten. Darüber hinaus wird über eine Luft-Wärme-Pumpe besonders umweltfreundlich geheizt."

Künftig schneller bei Unfällen auf der Autobahn

Von der Rettungswache aus starten die Einsatzfahrzeuge in die Stadtgebiete von Penig und Lunzenau. Künftig kann dieser Aktionsradius im Bedarfsfall ohne Schwierigkeiten ausgeweitet werden. Das ermöglicht auch eine bessere Absicherung für die Autobahn 72, da die neue Rettungswache nahe an der Abfahrt Penig liegt.

Von Ekkehard Schulreich